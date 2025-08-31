Más de 90 terremotos de baja magnitud en el Teide sin indicios de erupción

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 10:48 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

La Red Sísmica Canaria (Involcan) registró un nuevo enjambre sísmico el pasado sábado 30 de agosto en Tenerife, según ha informado a través de sus redes sociales. Entre las 17:14 y las 18:26 horas se detectaron más de 90 terremotos de muy baja magnitud. Estos eventos, de tipo volcano-tectónico (VT), se originan por la fracturación de las rocas en el interior del sistema volcánico insular.

Este episodio se enmarca dentro de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017, cuando comenzaron a registrarse más de 120 enjambres de eventos sísmicos VT. Su origen, al igual que en ocasiones anteriores, está relacionado con un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, debido a la inyección de fluidos magmáticos.

Dicho proceso se viene observando de forma repetida desde 2016, y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes: por un lado, el aumento en la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide, y por otro, la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide - Pico Viejo.

En consecuencia, no se han detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife.

Temas

Terremotos

Involcan

Teide