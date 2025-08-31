Más de 90 terremotos de baja magnitud en el Teide sin indicios de erupción

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del Teide, en Tenerife. Arcadio Suárez
Nuevo enjambre sísmico en Tenerife

El fenómeno, registrado por Involcan, forma parte de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:48

La Red Sísmica Canaria (Involcan) registró un nuevo enjambre sísmico el pasado sábado 30 de agosto en Tenerife, según ha informado a través de sus redes sociales. Entre las 17:14 y las 18:26 horas se detectaron más de 90 terremotos de muy baja magnitud. Estos eventos, de tipo volcano-tectónico (VT), se originan por la fracturación de las rocas en el interior del sistema volcánico insular.

Este episodio se enmarca dentro de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017, cuando comenzaron a registrarse más de 120 enjambres de eventos sísmicos VT. Su origen, al igual que en ocasiones anteriores, está relacionado con un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife, debido a la inyección de fluidos magmáticos.

Dicho proceso se viene observando de forma repetida desde 2016, y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes: por un lado, el aumento en la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide, y por otro, la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide - Pico Viejo.

En consecuencia, no se han detectado indicios que sugieran un incremento de la probabilidad de erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife.

