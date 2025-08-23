La Palma en amarillo y Tenerife en verde: claves para entender el semáforo volcánico de Canarias Las altas concentraciones de dióxido de carbono de los núcleos palmeros de Puerto Naos y, sobre todo, La Bombilla, obligan a avisar del riesgo

Imagen tomada el pasado mes de marzo del cartel situado en la carretera de La Laguna a Las Norias, sobre las coladas del Tajogaite, en La Palma.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) divulga semanalmente tres partes volcanológicos que reflejan la actividad sismo-volcánica registrada en el archipiélago, en La Palma y en Tenerife. Los informes contienen semáforos volcánicos; los correspondientes a Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria lucen en verde; mientras que el de La Palma sigue en amarillo. ¿Qué función tienen y quién decide su color?

Se lo preguntamos a Itahiza Domínguez y Nemesio Pérez, responsables del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y del Involcan, respectivamente; las dos instituciones con redes de vigilancia volcánica desplegadas en las islas.

«El color del semáforo volcánico lo determina la dirección del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención a las Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias), en base a la información que recibe del Comité Científico del Pevolca, así como de otras fuentes que juegan un rol en la protección civil y la gestión de emergencias. Es decir, los científicos aportamos datos, interpretaciones, posibles escenarios y pronósticos, pero la decisión final sobre mantener el semáforo en amarillo en La Palma, subirlo o bajarlo corresponde a la dirección del Pevolca», indica Pérez.

Interpretación de los cuatro colores

En este sentido, Domínguez apunta que el semáforo es la herramienta que usa Protección Civil y el Gobierno de Canarias para informar a la población. Tiene cuatro colores; verde, de prealerta; amarillo, por la existencia de anomalías que pueden constituir un riesgo; naranja, cuando hay evidencias de estar en un periodo preeruptivo; y rojo, cuando se confirma la erupción. «El amarillo está activado en La Palma y afecta a las zonas de Puerto Naos y La Bombilla, que están en una situación de alerta por una emisión de dióxido de carbono (CO₂) peligrosa para la población. Son Protección Civil y el Gobierno de Canarias quienes han decidido mantener el aviso», explica Domínguez.

Esa decisión se basa en evidencias. «En Puerto Naos y La Bombilla se siguen registrando concentraciones anómalas de CO₂ en interiores de viviendas y locales como consecuencia de la reciente resurgencia magmática asociada a la erupción del Tajogaite; especialmente en la fase posteruptiva. Es importante destacar que esta afección presenta diferentes niveles de severidad, de muy bajos a muy altos, y que estos últimos se limitan a un número concreto de inmuebles», dice Pérez.

Lo positivo, añade el volcanólogo, es que, gracias a la red de sensores instalada por el proyecto Alerta CO₂, que ejecutan conjuntamente el IGN e Involcan, «Puerto Naos y La Bombilla cuenta hoy con una monitorización continua muy potente, lo que permite a la dirección del Peinpal (Plan de Emergencias Insular de La Palma) gestionar mejor esta situación y avanzar en la recuperación de estas zonas», dice Pérez, quien afirma que actualmente son «dos de los núcleos poblacionales más vigilados del mundo frente a esta problemática». Y es que, precisa el director del Involcan, se han realizado 94 campañas científicas y 7.900 medidas de flujo difuso de CO₂ en La Bombilla, la zona más afectada. «Al evaluar los datos de cada campaña, se observa que dicha emisión ha superado el umbral del valor promedio más dos veces la desviación estándar en tres ocasiones durante 2022; en dos ocasiones en 2023; en una ocasión en 2024; y que en lo que llevamos de 2025 no se ha superado dicho umbral». Una tendencia que podría indicar que la problemática está menguando en este punto, dice. En Puerto Naos, al ser una zona pavimentada, se está midiendo la evolución del gradiente de presión –es decir, la diferencia entre la presión de la emisión de gases en la atmósfera del suelo y la presión de la atmósfera– y, por ahora, no hay un número suficiente de campañas para establecer una tendencia clara, afirma Pérez.

El Teide, un aumento de actividad sin riesgo a corto y medio plazo

La decisión de cambiar el semáforo depende de la dirección del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención a las Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias), cuya gestión recae en la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Por el momento, este organismo no ha estimado elevar a amarillo el semáforo en Tenerife, pese a que la actividad sismo-volcánica ha aumentado, sobre todo en la zona del Teide.

«Hasta el momento, la comunidad científica ha transmitido que la probabilidad de que ocurra una erupción a corto o medio plazo en Tenerife es baja. No obstante, si se detectaran cambios significativos que indicaran una aceleración del proceso que viene registrándose en la isla desde finales de 2016, esta información sería inmediatamente evaluada por el Comité Científico del Pevolca y comunicada a su dirección, para que valorara si procede cambiar la posición del semáforo», explica el director del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez.

«Tenerife no tiene el semáforo amarillo porque, aunque hay señales anómalas, no se consideran precursoras de una erupción a corto o medio plazo», aclara el delegado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez.

En todo caso, no hay un protocolo que determine cuándo debe cambiar el color. «Es una decisión consensuada entre los científicos y, para que suba, tiene que haber señales mucho más claras», precisa Domínguez. «Lo vimos en El Hierro. Después de la erupción hubo seis intrusiones magmáticas y en algunas el semáforo estuvo amarillo. Se intuía que podía haber una erupción que no hubo», dice.

Además, tampoco se puede saber con claridad hasta qué punto la actividad del Teide es anómala. «Quizá la actividad que vemos ahora es algo que se repite cíclicamente, pero no tenemos datos precisos para corroborarlo más allá de los últimos 20 años», cuenta Domínguez.