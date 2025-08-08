Guía para entender el enjambre sísmico del Teide: ¿debemos preocuparnos por una erupción? El Involcan explica el fenómeno y aclara qué quieren decir los centros científicos cuando hablan de corto o medio plazo: días o pocos meses

La zona del Teide, en Tenerife, vivió esta semana en pocas horas más de 700 pequeños terremotos que parecen indicar actividad magmática. El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) publicó en sus redes una pequeña guía de preguntas y respuestas para explicar el fenómeno. Entre ellas está qué quiere decir la comunidad científica cuando señala que este enjambre no anuncia una erupción a corto y medio plazo: en días o pocos meses.

El Involcan recuerda que su Red Sísmica registró un enjambre sísmico de tipo volcano-tectónico, entre las 21.32 horas del miércoles 6 de agosto y las 1.00 del día 7. «En total se detectaron 71 pequeños terremotos, de los cuales 51 pudieron ser localizados. Todos estos eventos ocurrieron bajo el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, a profundidades de entre 8 y 14 kilómetros». El de mayor magnitud fue de 1,5, por lo que la población no lo sintió.

Luego se registró otro enjambre, pero de tipo híbrido, entre las 2.05 y las 7.22 horas del jueves. En esta ocasión, se contabilizaron al menos 637 eventos, de los que se pudieron localizar 96. También ocurrieron bajo el Teide-Pico Viejo, a profundidades de entre 7 y 14 kilómetros. Aunque no se mide su magnitud con la misma escala que los anteriores, todos fueron de muy baja amplitud, equivalentes o inferiores a terremotos de magnitud 1,3.

¿Qué significan estos eventos?

El instituto aclara que los terremotos volcano-tectónicos se deben a la fractura de rocas en el interior del volcán, favorecida por la presencia de fluidos presurizados, como agua caliente o gases. Los híbridos, por su parte, están directamente relacionados con el movimiento de estos fluidos dentro del volcán.

Ambos tipos de sismos pueden deberse a la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de Tenerife. Este proceso se viene observando desde 2016, y se ha reflejado en otros indicadores: un aumento en la emisión de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno al noreste del pico, detectada desde 2024.

Ampliar Mapa con las localizaciones de los eventos híbridos (en azul) registrados el jueves 7 de agosto. En negro se muestran los hipocentros localizados en todo el año anterior. Involcan

¿Debemos preocuparnos por una erupción?

Con los datos disponibles, el Involcan señala que no se puede afirmar que haya aumentado la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo. No obstante, la presencia de señales compatibles con actividad volcánica profunda, como la sismicidad recurrente, el aumento de gases y las deformaciones del terreno, sugiere que el sistema volcánico sigue activo, y no se puede descartar una evolución a largo plazo.

Por ello, el instituto continúa reforzando su vigilancia volcánica en Tenerife mediante redes de monitoreo permanentes y campañas científicas periódicas.

¿Qué significa corto, medio y largo plazo en vigilancia volcánica?

El Involcan explica que, cuando los centros científicos de vigilancia volcánica hablan de corto plazo, se refieren a horas o días. Mientras que medio plazo hace referencia a semanas o pocos meses. Y largo, «de varios meses a años (o incluso décadas)».

