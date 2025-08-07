Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los seísmos en la zona. IGN

Registran un nuevo ejambre sísmico en el Teide con 700 pequeños terremotos

La mayoría de los sismos fueron detectados solo por sistemas automáticos y no se han percibido en superficie debido a su escasa magnitud

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:08

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, en Tenerife, con más de 700 pequeños terremotos concentrados en la zona.

Los eventos sísmicos, que comenzaron sobre las 2:00 horas de esta madrugada, se localizan a unos 10 km de profundidad y presentan magnitudes muy bajas, inferiores a 1 por lo que no han sido sentidos por la población.

Se trata del sexto enjambre sísmico registrado en Tenerife desde 2016 (octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024), localizados en esta zona.

Debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica.

Sin embargo, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados al catálogo oficial del Instituto Geográfico Nacional, informa este organismo.

