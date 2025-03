Los bulos y la mala gestión aumentan los daños de los desastres meteorológicos

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los sistemas de alerta temprana ante fenómenos atmosféricos adversos se han desarrollado notablemente en los últimos años. Ahora se conocen las dimensiones que pueden tener los eventos meteorológicos más extremos, las zonas más vulnerables, sus previsibles efectos y las predicciones son cada vez más fiables, señaló ayer el director de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL), Pedro Dorta.

Sin embargo, todas estas ventajas sirven de poco para afrontar unas lluvias torrenciales, un ciclón o una ola de calor extrema si la población no ha sido correctamente informada, y si los gestores de la emergencia no atienden a los avisos meteorológicos y activan los complejos protocolos establecidos para afrontar los riesgos, según señaló el experto en una conferencia pronunciada en la celebración del Día Meteorológico Mundial, organizada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Delegación del Gobierno en Canarias.

«Tenemos planificación y una normativa, pero es, probablemente, muy compleja. Y, de hecho, la gestión de la emergencia de la dana en la Comunidad Autónoma de Valencia ha demostrado que no había un control de lo que se podía hacer y de lo que no se hizo», señaló Dorta respecto a las debilidades de los sistemas de alerta temprana.

«La dana de Valencia generó daños como consecuencia de la mala planificación y muertos como consecuencia de la mala gestión de la emergencia», indicó el profesor de la ULL, que reclamó una mayor formación de los gestores técnicos y políticos de las emergencias para evitar tragedias como la ocurrida en las inundaciones del pasado 29 de octubre, que se cobraron 233 vidas, la mayoría en Valencia.

Intoxicación informativa

Otro aspecto que, según Dorta, hace naufragar la planificación frente a los riesgos por fenómenos atmosféricos adversos es la desinformación: «medios de comunicación que se inventan, manipulan, maquillan o dicen cosas que no son reales y que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en las predicciones meteorológicas. Si no tenemos una ética profesional en la comunicación, estamos generando una enorme confusión que, a la postre, va a dar lugar a que la gente esté desinformada» y no atienda ni a las predicciones ni a las recomendaciones emitidas desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario.

En este sentido, señaló que es esencial educar a la ciudadanía para que entienda los avisos meteorológicos que lanza la AEMET -con su graduación por colores según el nivel de riesgo: amarillo, naranja y rojo- y las alertas con las que el Gobierno de Canarias activa los medios de protección civil, a tenor del alcance de los avisos meteorológicos.

Corresponsabilidad ciudadana

«Es muy importante la educación y la conciencia ciudadana. Tenemos que conseguir que la población conozca qué es un aviso y qué es una alerta, que sepan a qué riesgo está expuesta», manifestó el científico, que reivindicó la figura de los portavoces profesionales durante las emergencias.

«Todos tenemos en la cabeza algunos de ellos: a Rubén del Campo, en el caso de la Agencia Estatal de Meteorología; a Fernando Simón, en la pandemia de covid-19; o a Federico Grillo, en los incendios forestales de Canarias... Son personas que infunden seriedad. Esa figura acaba, en buena medida, con un montón de bulos y mentiras», añadió.

Otro lastre para la reducción de riesgos son algunas decisiones políticas en el ámbito de la planificación. «Hay intereses económicos y territoriales muy importantes que hacen que se construya, o se haya construido, en zonas que se saben de peligro y, aun así, se construye», reconoció el director de la Cátedra de Riesgo de Desastres, que califica de error la tendencia a reconstruir infraestructuras en lugares donde se sabe que puede volver a ocurrir una catástrofe.

Ampliar Pedro Dorta, en el acto por el Día Mundial de la Meteorología. Cober «El calor se incrementará en Canarias y tenemos que defendernos de él» Entre las principales amenazas climáticas de Canarias están las lluvias torrenciales, sobre todo por el aumento de la llegada de ciclones tropicales; la sequía y los consecuentes incendios, generados por el aumento de las temperaturas en las zonas de cumbre de las islas, y las inundaciones por los fenómenos costeros, agravadas por la subida del nivel del mar, según explicó este viernes el director de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL), Pedro Dorta. Pero de todas ellas, la más segura y preocupante por los efectos que puede causar en la población es el incremento de los episodios de calor extremo. De hecho, entre el año 2000 y 2023, en Canarias hubo 39 olas de calor, casi el doble de las registradas en los 23 años previos a este periodo. «Las olas de calor son más extensas, más intensas y más largas también», señaló Dorta. «El calor va a ser cada vez más importante y tenemos que defendernos de él», recalcó el experto que apuntó la necesidad de realizar alertas tempranas en función del alza de las temperaturas mínimas, que están superando los 30 grados en unas 'noches tórridas' cada vez más frecuentes en las islas y que se vinculan a un aumento de la mortalidad. Dorta ofreció esta charla en el marco del Día Meteorológico Mundial, un acto en el que se reconoció a tres colaboradores de la AEMET que recaban datos en las estaciones ubicadas en San Nicolás de Tolentino, San Bartolomé de Tirajana y Valleseco. «Tenemos en Canarias unos 200 colaboradores», señaló el delegado de la agencia en Canarias, David Suárez, que agradeció la labor de las personas que acopian los datos con los que se construye la imagen del clima en las islas.