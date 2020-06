Cáritas atiende en Canarias a más de 40.000 personas vulnerables en 2019

Así lo han manifestado el obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, y la secretaria de Cáritas Diocesana de Canarias (en la provincia de Las Palmas), Caya Suárez, en una rueda de prensa por videoconferencia donde han incidido en que el coronavirus ha agravado las condiciones de pobreza y exclusión social entre los más vulnerables. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Cáritas Diocesana de Canarias (provincia de Las Palmas) ha atendido a más de 3.000 familias, un aumento del 74% con respecto a los datos del 2019.

Por ello, piden a las administraciones un cambio de política social, ya que el Obispo apuntó que si bien hay quien cree que «esto lo arregla el Ingreso Mínimo Vital», él señaló que no se puede tener «mucha esperanza» al exponer que posiblemente a las personas con las que trabaja Cáritas «no» llegue ese Ingreso Mínimo Vital.

En este sentido, la secretaria de Cáritas Diocesana en Canarias, Caya Suárez, ha subrayado que actualmente la realidad en el archipiélago «es superior» a lo que se cuenta, por ello consideró que si las políticas públicas no cambian, las ayudas «no» llegarán a los colectivos con los que suelen trabajar, ya que para poder acceder a medidas como el ingreso mínimo vital expuso que es necesario, entre otros, tener una cuenta bancaria, no tener ingresos mínimos, estar en desempleo, «un sinfín de condiciones» que, por ejemplo, entiende que hará que no alcance a grupos como personas en situación irregular.

Por ello, entiende que el cambio de la estrategia pública debe estar en procesos socioeducativo para «llegar a los últimos, a los que están fuera de la sociedad» y con una intervención a largo plazo.