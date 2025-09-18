La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana El AQICN sitúa a San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Granadilla de Abona, en Tenerife; y Vallehermoso, en El Hierro, entre las zonas más afectadas

Bárbara Blanco Cruz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:35

La calima vuelve a golpear con fuerza a Canarias y, junto a las altas temperaturas, deja este jueves varios puntos del archipiélago en niveles de calidad del aire considerados «insalubres», lo que implica riesgos para toda la población. Así lo reflejan los datos de la red mundial de contaminación del aire (AQICN), que monitoriza la calidad del aire en todo el mundo.

En Gran Canaria, los valores más preocupantes se han registrado en el Castillo del Romeral y en San Agustín, ambos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde el aire alcanza la categoría de insalubre. En Tenerife, la situación no es mejor en San Isidro (Granadilla de Abona), mientras que en La Gomera se detectan índices similares en Las Galanas (Vallehermoso). Según los parámetros de AQICN, en estos lugares toda la población puede empezar a experimentar efectos en la salud, mientras que las personas con enfermedades respiratorias, mayores y niños se enfrentan a riesgos más graves.

La situación también es reseñable en otros puntos del archipiélago que, si bien no alcanzan la categoría de insalubre, sí han sido calificados como «no saludables para grupos sensibles». En esta franja se encuentra el municipio de Los Realejos y La Hidalga, en el municipio de Arafo, en Tenerife; Tefía y el barrio El Charco en Fuerteventura (ambos en Puerto del Rosario); y Echedo, en el municipio de Valverde en El Hierro. Aquí los colectivos vulnerables deben extremar precauciones, evitando la exposición prolongada al aire libre.

Mientras tanto, el tiempo no da tregua. Canarias continúa bajo la influencia de condiciones meteorológicas adversas, con fuerte calor. Este jueves los termómetros oscilan entre los 24 y 34 grados, y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que el viernes el panorama se repetirá: la calima seguirá presente, con especial incidencia en las medianías y zonas altas orientadas al sur. En Gran Canaria, las medianías del sur podrían alcanzar los 36 grados, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se esperan hasta 34 grados en el interior.

Además, el viernes podrían formarse tormentas en las islas de mayor relieve, con chubascos ocasionales en el interior de Tenerife. La calima será más intensa en las medianías del sur y oeste de las islas occidentales, mientras que en las vertientes norte y zonas costeras se mantendrá algo más ligera.

