La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas Este jueves sigue la calima en el archipiélago y el viernes afectará especialmente a las medianías y cumbres

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:07

Canarias continúa este jueves bajo la influencia de condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas y la persistencia de la calima, un panorama que se mantendrá durante los próximos días, coincidiendo con la llegada del fin de semana. Este jueves las temperaturas se moverán entre los 24 y los 34 grados.

De cara al viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la calima continúe afectando especialmente a las medianías y zonas altas orientadas al sur. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, alcanzando los 34 grados en las medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria se registrarán los valores más altos, con hasta 36 grados en las medianías del sur. En Lanzarote y Fuerteventura, el interior también experimentará máximas de hasta 34 grados.

Además, el viernes podrían formarse tormentas en las islas montañosas, con chubascos ocasionales en zonas del interior, especialmente en Tenerife. La calima será más intensa en las medianías del sur y oeste de las islas occidentales, mientras que en las vertientes norte, las zonas bajas y los litorales será más leve.

Previsión por islas para este jueves

Lanzarote

Nubes altas, con algunos intervalos de nubes medias. Calima, amainando por la tarde. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Se podrán alcanzar 30-33 °C, especialmente en el oeste y zonas de interior donde es probable que se superen 34 ºC. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en zonas de interior. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado.

Arrecife: 24º-34º

Fuerteventura

Nubes altas, con algunos intervalos de nubes medias. Calima, amainando por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios, salvo ligero descenso en la vertiente oeste; mínimas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar 30-33 ºC, especialmente en el oeste y zonas de interior, donde es probable que se superen 34 ºC. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en el interior oeste. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado.

Puerto del Rosario: 25º-29º

Gran Canaria

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas del suroeste. Las máximas podrán alcanzar 36 ºC en el interior, especialmente en vertientes sur y oeste y cuenca de Tejeda, sin descartar localmente 37 ºC. En medianías del norte es probable que se alcancen 34 ºC, en menor probabilidad zonas costeras del sudeste. Las mínimas podrán superar 26 ºC en medianías del sur y oeste. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral norte y sur, siendo del sudeste en cumbres y medianías.

Las Palmas de Gran Canaria: 26º-31º

Tenerife

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. No se descarta alguna precipitación localmente fuerte en la vertiente este. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se esperan 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, siendo menos probable en vertientes del norte y zonas del litoral sur. No se descarta que las mínimas alcancen los 26 ºC en medianías del sur y en menor medida del norte. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral noreste y sur, siendo del sudeste en cumbres y medianías.

Santa Cruz de Tenerife: 26º-36º

La Gomera

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas máximas en ligero, más acusado en las mínimas de cumbres y vertiente norte. Será probable alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde las mínimas pueden no bajar de 26 ºC. Viento flojo con intervalos de moderado, de componente norte en zonas bajas y del sudeste en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 28º-33º

La Palma

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Es probable que se alcancen los 34 ºC en la zona de El Paso y en la vertiente oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 26 ºC. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral norte y extremo sur, siendo de componente sur en cumbres y medianías.

Santa Cruz de La Palma: 27º-33º

El Hierro

Nubes altas, con intervalos de nubes medias. Durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior. Calima, afectando especialmente a medianías y zonas altas con orientación sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Será probable alcanzar los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 26 ºC, y localmente en vertientes del norte y zonas costeras. Viento flojo con intervalos de moderado, de componente norte en zonas bajas y del sudeste en zonas altas.

Valverde: 24º-33º