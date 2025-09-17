Hasta 37,5 grados en Tasarte y una calima espesa en toda Gran Canaria Las altas temperaturas contrastan con episodios de lluvia, como los registrados en Valleseco, y hasta de granizadas, como la que este miércoles cayó en Fontanales (Moya)

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:18

El tiempo anda revuelto, con calor, calima y hasta lluvias. Gran Canaria se convirtió este miércoles en un cóctel meteorológico en el que se combinaron los 37,5 grados de máxima que registraron los termómetros en Tasarte (La Aldea de San Nicolás) hasta bien avanzada la tarde, cerca de las 18.00 horas, que, por otra parte, fue el pico de calor este miércoles en las islas, con ligeras precipitaciones como las que una estación de la Aemet constató en Valleseco, pese a sus más de 32 grados de máxima, o el episodio de granizada que se hizo viral en redes sociales y que sorprendió la tarde de este miércoles a los vecinos de Fontanales, en Moya. Y todo eso en mitad de una espesa calima que se extendió por casi toda la isla.

Con todo, esta inestabilidad no fue patrimonio exclusivo en Gran Canaria. Tanto es así que la Aemet mantiene activos los avisos amarillos por polvo en suspensión y altas temperaturas, con previsiones de media de más de 34 grados, en prácticamente todas las islas durante este jueves y viernes, con algunas excepciones en el este de la Palma y en parte del norte de Tenerife.

Dada esta situación de abundante calima, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha vuelto a recomendar a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

En el ránking de temperaturas máximas en Canarias figuraron también ayer el aeropuerto de Tenerife Sur, con 36,6 grados; La Aldea de San Nicolás, con 36,3, y Pedro Afonso (San Bartolomé de Tirajana), con 36,1. El viento se sumó al cóctel en algunos puntos de Gran Canaria, como Maspalomas, con rachas de 45 kilómetros por hora en la madrugada del martes al miércoles.