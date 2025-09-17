Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de las lluvias en el barrio de Fontanales, Moya.
Momento de las lluvias en el barrio de Fontanales, Moya. Redes sociales

Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima al barrio de Fontanales

Hasta granizo se ha dejado notar en la tarde de este miércoles en el municipio de Moya

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:02

Con más de 30 grados y una calima considerable se ha presentado la lluvia en Fontanales. En la media tarde de este miércoles, los vecinos se veían sorprendidos por este fenómeno atmosférico que llegó a descargar incluso momentos de granizo. En redes sociales se han compartido varios vídeos relacionados con ello.

La Aemet ya había avisado de que se podían llegar a dar precipitaciones en las medianías de la isla. «Nubes altas, con intervalos de nubes medias en las islas montañosas, donde durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  2. 2 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  3. 3 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  6. 6 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  7. 7 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»
  8. 8 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas
  9. 9 Samuel L. Jackson se encuentra en Gran Canaria por el rodaje de su nueva película
  10. 10 Agaete marca la temperatura más alta de Canarias (y el jueves es el día de mayor riesgo)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima al barrio de Fontanales