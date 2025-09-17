Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima al barrio de Fontanales Hasta granizo se ha dejado notar en la tarde de este miércoles en el municipio de Moya

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:02 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Con más de 30 grados y una calima considerable se ha presentado la lluvia en Fontanales. En la media tarde de este miércoles, los vecinos se veían sorprendidos por este fenómeno atmosférico que llegó a descargar incluso momentos de granizo. En redes sociales se han compartido varios vídeos relacionados con ello.

La Aemet ya había avisado de que se podían llegar a dar precipitaciones en las medianías de la isla. «Nubes altas, con intervalos de nubes medias en las islas montañosas, donde durante las horas centrales del día podrían darse tormentas con algún chubasco ocasional en zonas de interior».