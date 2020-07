Amós García: «La unión de gripe y covid sería la tormenta perfecta»

La coincidencia en el tiempo de un rebrote de covid-19 y la reaparición estacional de la gripe podría poner en jaque al sistema sanitario canario, según advirtió en comisión parlamentaria el epidemiólogo, jefe de sección de la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas.

En su comparecencia del miércoles el científico expresó a los miembros la comisión de sanidad del Ejecutivo regional su preocupación ante «la situación de la gripe en relación a la pandemia. La unión del covid-19 y la gripe es la tormenta perfecta», dijo el epidemiólogo acerca de dos enfermedades que, de coincidir, provocarían un «colapso importante» del sistema sanitario.

En su opinión, una segunda oleada de la epidemia, aunque tendría una menor intensidad porque el sistema está mucho más preparado para afrontarla, daría lugar a «casos, casos graves, ingresos en UCI y muertes».

Por ello, reclamó a la autoridad política sanitaria que intensifique su esfuerzo en la próxima campaña de vacunación antigripal y recordó que solo el 57% de los mayores de 60 años se vacuna contra la gripe. «Con esa cobertura, se producen muchos ingresos y fallecimientos por gripe. Es fundamental aumentar la cobertura de la vacunación antigripal», aclaró el epidemiólogo sobre la prevención de una enfermedad que en la última temporada se cobró 32 vidas en Canarias y provocó 650 ingresos y 236 casos graves. No obstante, García no cree necesario adelantar la campaña vacunal para que los antígenos no pierdan su efecto antes de tiempo y porque «la demanda de la vacuna antigripal es tan brutal» que difícilmente esté disponible antes del final de septiembre.

Según García, es esencial extender la cobertura vacunal en esta y otras enfermedades. En este sentido, añadió que el movimiento antivacuna tiene poca incidencia y que el 95% de los niños reciben el tratamiento preventivo, si bien recordó que «hay sectores ciudadanía que viven en bolsas de marginalidad y que tienen dificultades para acceder al sistema sanitario público» sobre los que convendría actuar a través de políticas sociales.

Respecto a quienes rechazan las vacunas, manifestó que esta reticencia, basada «en la creencia y no en la ciencia», solo se da en los países desarrollados, mientras que en el tercer mundo la vacuna es un logro social. «Desde una perspectiva pseudoideológica, rechazan las vacunas porque dicen que son antinaturales, como si fuera natural tomar leche cruda, beber agua sin potabilizar o contraer una enfermedad del siglo pasado como el sarampión. Aplicar el sentido común y el razonamiento científico es lo natural y lo positivo. Lo que permite avanzar a la ciudadanía en el campo de la salud es vacunar a los niños. Lo razonable, lo moderno y lo natural es evitar que mi hijo tenga una enfermedad del siglo pasado», recalcó el epidemiólogo.

El experto, que compareció en el Parlamento a petición de los grupos políticos en calidad de presidente de la Asociación Español de Vacunología, indicó que hablar de vacunas «es hablar de salud pública, una herramienta fundamental que no ha tenido la importancia que debe tener hasta que ha aparecido una pandemia».

De hecho, añadió, hasta la llegada del coronavirus el perfil profesional de los epidemiólogos «no se vislumbraba de forma razonable, porque no se percibe la importancia de la salud pública». En su opinión, el desinterés político en esta cuestión se debe a que «la salud pública no tiene efectos inmediatos», a pesar de que las crisis que realmente generan tensión en la ciudadanía son las sanitarias.