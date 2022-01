Amós García:«No es el momento de hablar de la cuarta dosis»

El presidente de la Sociedad Española de Vacunología y Jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amós García, analiza la situación actual de la pandemia en Canarias, una situación que ha mejorado en los últimos días pero ante la que hay que seguir manteniendo todas las precauciones posible: «Los indicadores indirectos nos apuntan que podemos, con mucha cautela, estar llegando o estar próximos al pico máximo de incidencia. Ha habido una ralentización en el incremento de casos y un descenso respecto a lo que vivíamos hace unos días. Una característica clave de la ómicron es que tiene un potencial de transmisión brutal, muy superior a otras variantes, incluida la delta que decíamos que también tenía una capacidad de transmisión importante, pero ésta la supera con creces«.

Y esa capacidad de contagio que tiene la variante ómicron es la que justificaría también el importante número de contagios, con todo lo que conlleva, que se ha padecido durante la sexta ola de la pandemia: «Desde esta perspectiva, al haber más casos, por lógica matemática tiene que haber más complicaciones y hospitalizaciones, no porque sea lesiva, sino porque hay muchos casos. Los fallecimientos están relacionados con esta situación pero también muchas son a raíz de la variante delta, gente que llevaba tiempo afectada y que ha fallecido en estos días».

Y los datos podían haber sido mucho peor, según Amós García, si no hubiera sido por la vacunación: «Tenemos la que tenemos con el 90% de la población vacunada, imagínate la que tendríamos si fuera al revés. La vacuna ha amortiguado muchísimo el impacto más dramático de la pandemia, las hospitalizaciones, UCI y fallecimientos, las vacunas han tenido un papel clave para ello, han sido decisivas para evitar los casos graves y complicados«.

Pero pese a la importancia de las vacunas, el doctor García no tiene claro que, de momento, se tenga que aplicar la cuarta dosis: «En estos momentos hablar de una cuarta dosis creo que no es lo más adecuado, primero porque no hay evidencias científicas que evidencien de su necesidad y además porque incluso los órganos reguladores del medicamento no tienen establecidas en las fichas técnicas la posibilidad de dar una cuarta dosis de la vacuna, es un debate que no se tiene que presentar en estos momentos, ya veremos en el futuro, ahora no hay señal de necesidad de esa cuarta dosis. Incluso en un país como Israel, que sí empezó a ponerla, y de momento no ha producido un beneficio superior al que ya se tenía con la tercera, por tanto, tranquilidad y cautela, lo que hay es que poner el foco del debate en la gente sin vacunar y en quienes no han recibido la tercera dosis«.

«Todo esto tendrá que evaluarse según avancemos en el control de la pandemia, que puede ser un escenario, pues puede serlo, que cada un periodo de tiempo haya que hacer una actividad vacunal de la covid, pero también a lo mejor no. Si hubiera que hacerla yo creo que ya estaría vinculado hacerlo sólo con las personas vulnerables, como lo que hacemos con la gripe», apunta sobre la posibilidad de que en el futuro las vacunas se tengan que aplicar de forma periódica.

Con la sexta ola apuntando a que se encuentra en su fase terminal, Amós García cree que puede haber un antes y un después de ómicron: «Se puede crear un escenario curioso porque ómicron ha infectado a tanta gente, muchos de ellos que no lo saben, que puede provocar una inmunidad natural muy importante, que unida a la que hemos creado con la vacunación va a provocar una inmunidad híbrida muy poderosa que puede ser un punto de inflexión muy importante en la evolución de la pandemia«.

Pese a todo, García advierte de un grave problema: «De todas formas siempre hay que tener en cuenta un tema muy importante, la vacuna no está llegando todavía a los países en vía de desarrollo, los países ricos no están haciendo ese esfuerzo solidario respecto a los pobres, y eso es injusto y además es una estupidez desde el punto de vista epidemiológico porque consolidamos que en esos países el virus se va a seguir desarrollando, seguirán habiendo casos y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y, por tanto, nuevas variantes. Esa es una espada de Damocles que tenemos encima y la duda de que por la negligencia con los países en vías de desarrollo nos puedan aparecer nuevas variantes. Estamos en una pandemia y ese es un problema global que se tiene que solucionar desde todo el globo, con lo cual tienen que llegar las vacunas a los países en vía de desarrollo, es muy importante, y nosotros vivimos en un país que está liderando la política de donación de vacunas a los países en vías de desarrollo, fundamentalmente a los de Latinoamérica, pero también a varios de África«.