4.558 canarias están en el Viogen: ¿Cómo reforzar su protección frente a la violencia machista?

Los once asesinatos machistas con el que cerró el pasado año y los cuatro cometidos en la primera semana del que iniciamos, uno de ellos, el de Hayate, en Adeje (Tenerife) han levantado las alarmas en las instituciones. En el 42,85% de los asesinatos machistas ocurridos en 2022 había denuncias previas de la víctima, pero solo en seis ocasiones se acordó una orden de protección. El feminicidio de Hayate, el primero del año en Canarias, también entra en esta casuística. Había denunciado al victimario a finales de diciembre, pero el día 30, en el juzgado, se acogió a no declarar contra él y rechazó que se tomaran medidas de protección pese a que ya estaba en el Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Viogen). ¿Ha fallado el sistema? ¿Se puede hacer algo más?

El Ministerio del Interior reunió durante dos días esta semana a los cuerpos y fuerzas de seguridad relacionados con la violencia machista para buscar mejoras en la protección a las víctimas. En Canarias 4.558 mujeres están en el Viogen, donde hay más de 69.000 casos activos en toda España. Interior quiere que se potencie el uso de los dispositivos telemáticos e insta a solicitar su aplicación a la justicia, en concreto en los denominados casos de especial relevancia. En España 3.015 maltratadores portan una pulsera para evitar que se acerquen a las víctimas, un 16,77% más que hace un año, según datos de noviembre, última actualización. En Canarias están activas 177 pulseras, un 46,2% más que en noviembre de 2021. Si en las islas se impusieran a los «casos de especial relevancia», como dice Interior, aumentarían hasta los 329 los dispositivos.

LA CIFRA 177. En Canarias 177 maltratadores portan una pulsera para evitar que se acerquen a las víctimas, un 46,2% más que hace un año, según datos de noviembre, última actualización. Por provincias, hay 119 en Las Palmas y 58 en Santa Cruz de Tenerife.

«Poner el foco en el maltratador y no en la víctima con un aumento del uso de las pulseras es avanzar», señala la jueza Gloria Poyatos. Aunque no siempre es cómodo para la propia víctima. A veces hay problemas de cobertura y le salta con demasiada frecuencia la alarma de advertencia en el teléfono móvil, explica Antonio San Martín, jefe de unidad de Viogen en la Delegación del Gobierno en Canarias.

«Maltratadores persistentes»

Interior quiere poner el foco en los «maltratadores persistentes», aquellos hombres que ejercen violencia de forma reincidente. E incluso prevé diseñar alguna estrategia para poder avisar a las mujeres de los antecedentes violentos de su pareja. «Hay muchas víctimas en Viogen que han tenido relación con dos o tres parejas violentas», reconoce San Martín. «Este tipo de agresores persistentes en sus conductas y refractarios a los recursos habituales de gestión del riesgo no solo son capaces de agredir con mayor lesividad a una mujer con quien mantienen una relación sentimental, sino también a otras nuevas parejas a lo largo de su vida en un ciclo de rotación victimológica muy segmentada, donde unos pocos agresores provocan múltiples situaciones de victimización en sus relaciones de pareja. No se puede obviar, por tanto, que estos casos suponen un peligro específico que es necesario atender desde la perspectiva preventiva», reconocía el ministerio en una instrucción de 2021.

Medidas aunque la víctima no quiera

Por su parte, la Fiscalía de Sala de Violencia Contra la Mujer pidió esta semana a los fiscales y fiscalas de España que intensifiquen «la acción proactiva» para proteger a las víctimas. En este sentido se mostró partidaria de solicitar pulseras cuando no se pida prisión provisional e insta a solicitar «medidas cautelares» aunque la propia víctima no la pida o las rechace, como en el caso de Hayate.

Para ello pide apoyarse en los informes de las unidades de valoración integral forense de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. «No se están utilizando de forma generalizada», lamenta Poyatos. «Las víctimas están afectadas por la indefensión aprendida, por eso retiran las denuncias o no declaran contra el maltratador. Tienen contradicciones en su actuar. Pero es que las víctimas de violencia de género tienen efectos psicológicos, no se las puede tratar como a una víctima más. No pueden ser valoradas por órganos que desconozcan esta dimensión. Sin restar importancia a Viogen y a las actuaciones policiales, hay que utilizar los informes forenses».

Falta de medios

En Canarias hay dos unidades de valoración integral forense, una en cada una de las dos sedes del IMLCF. Pero como en otras administraciones, la falta de medios y de personal incluso ha obligado a suspender juicios. «Hay una falta de medios humanos y materiales en la justicia, pero en este caso se cobra vidas», lamenta la jueza Gloria Poyatos. Quizás eso, más medios y personal, sea el remedio.