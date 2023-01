El asesino de Hayate fue detenido a finales de diciembre por haberla amenazado

Al asesino de Hayate (46 años), su expareja, lo detuvieron en diciembre por amenazarla, pero la víctima no declaró tras la detención y no se adoptaron medidas protección. Aún así, dijo ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Policía siguió haciendo la valoración de riesgo en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen), lo que no paró al asesino que le asestó varias puñaladas el domingo por la noche en su casa, en Adeje (Tenerife). El victimario, su expareja, de 44 años, es el padre de dos de los cuatro hijos menores de la víctima. Uno de ellos, adolescente, intentó ayudar a su madre cuando estaba siendo atacada con un cuchillo y recibió una herida. Un vecino, según explicó ayer el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, retuvo al agresor de tal forma que cuando llegó la Policía Local «encontró a una mujer en estado crítico y a un vecino que había retenido» al victimario. La Guardia Civil, señalaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, lo detuvo a las 23.30 horas.

Se trata de la tercera víctima mortal de la violencia machista en 24 horas, además de un feminicidio -fuera de la pareja o expareja-. Hayate es la primera asesinada por la violencia de género en Canarias este año, la víctima 102 en las islas desde 2003 según la ley canaria, que cuenta los asesinados fuera del entorno de la pareja o expareja. Con Hayate en España han sido asesinadas 1.185 mujeres. Los huérfanos de Hayte, de los que de momento se ha hecho cargo el Gobierno canario, y una hermana están recibiendo apoyo psicológico.

La «punta del iceberg»

«Terminamos el año muy mal con el impacto de 11 feminicidios, todos condensados en diciembre. Y eso tiene un fuerte impacto social, en un mismo mes y en fechas clave como diciembre», dijo ayer la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero. Pero «esto es solo la punta del iceberg, la violencia machista va a seguir estando ahí si no somos conscientes que el problema no está en la sima de esa montaña sino en la base. Hay que seguir con la prevención, concienciando, sensibilizando. Dando información y formación a la sociedad para que esa punta del iceberg sea cada vez más estrecha y más pequeña disminuyendo hasta desaparecer», añadió.

Fumero defendió las bondades del sistema de protección a las víctimas de violencia machista, aunque deja la puerta abierta a mejoras. «Tenemos que mirar cada caso específico, saber qué es lo que ha pasado, cómo se ha procedido a lo largo de todo el proceso porque la víctima ya estaba en Viogen desde hacía años. No solo con esta pareja. Tenemos que ver cómo ha sido todo el proceso y si acaso en algún punto de esa cadena ha fallado algo para subsanarlo, para mejorar el protocolo y evitar en la medida de nuestras posibilidades futuros asesinatos. Tenemos que intervenir muchos antes», pero «gracias al sistema salvamos muchas vidas de mujeres y eso también es importante», abundó.

No hace falta la denuncia para acceder al sistema

Sobre la renuncia de la víctima a declarar contra su agresor en el juzgado también la ciudadanía debe denunciar aquellos casos de violencia de género de los que somos conocedores a nuestro alrededor y, por otro lado», insistió Fumero, «la víctima debe saber que la denuncia no es obligatoria para acceder al sistema» de ayudas y protección. «Hay mujeres a las que les cuesta un gran esfuerzo. Que las paraliza pensar en la denuncia. T ienen que saber que la denuncia no tiene que ser inmediata. Pueden llamar al 112 y se activa el DEMA, pueden hacer uso los recursos alojativos, ellas y sus hijos, tendrán apoyo y compañía».

Por su parte, la Red Feminista de Gran Canaria organizó una concentración de repulsa y condena al asesinato de Hayate y pidió «medidas para frenar esta ola de crímenes a mujeres por el hecho de ser mujeres» La Red exige «educación afectivo-sexual porque la educación es la única forma de frenar esta lacra y medidas más efectivas de protección a las víctimas» al tiempo que pidió la «implicación de la sociedad ante un problema estructural».