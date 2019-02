Miriam Rodríguez, tras tres días de viaje desde Paraguay, llegó a Lanzarote a primera hora de este miércoles. Durante la mañana estuvo horas en el Palacio de Justicia de Arrecife, asistida por su letrada, Emilia Zaballos, donde prestó declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife, Emma Fernández Lemus.

Durante la tarde atendió a los periodistas, declarando que ya había dejado muestras de ADN a los investigadores y confirmando que se había hecho lo propio con su nieto, para cotejar con el pulmón humano hallado el 5 de enero en el litoral de Costa Teguise, para aclarar si es parte de los restos de Romina Celeste Núñez Ródríguez, la joven supuestamente víctima de un crimen machista la pasada Nochevieja, cometido presuntamente por su marido, Raúl Díaz Cachón.

Del ingeniero madrileño pidió la madre de Romina «que la condena sea máxima y que se haga justicia», añadiendo que no se encontraba en condiciones de perdonar. «Que no me pida perdón, porque nunca lo perdonaré», sentenció Miriam Rodríguez con ojos llorosos y voz agrietada pero a la vez firme.