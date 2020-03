Valsequillo regularizó el pago del combustible antes de saltar el caso

Entre los encartados están el alcalde, Francisco Atta, cuatro concejales del gobierno, el actual director general de Planificación del Territorio del Gobierno canario, Víctor Navarro, edil entre 2015 y 2019, otros exediles de ese mandato y del anterior (2011-2015) y un grupo de trabajadores municipales, entre los que figuran los habilitados nacionales del consistorio. Los 18, que fueron obligados a comparecer en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital (11 el lunes y 7 ayer martes), se acogieron a su derecho a no declarar. El caso está bajo secreto de sumario y no saben exactamente por qué se les acusa. A algunos de ellos, entre los que figura el alcalde y varios concejales, se les achacan supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documento público. Y luego hay otros a los que solo se les atribuye un delito. De estos, a la mayoría les imputan malversación; al resto, solo falsedad de documento.

El Ayuntamiento de Valsequillo inició los trámites para adaptar a la nueva ley de contratos del sector público el pago del suministro de combustible que gastan sus concejales y trabajadores un año antes de que saltara a la luz que la Guardia Civil indagaba el método que desde los años ochenta se usaba en esta institución para abonar este suministro. Los agentes de la Policía Judicial llevan un año investigando la posible comisión de un fraude municipal, en concreto, si desde 2013 para acá se pudo haber estado usando dinero público para saldar gastos de combustible de particulares. Y es en ese marco en el que entre el lunes y este martes detuvieron al final a 18 personas que tienen o han tenido algo que ver con el Ayuntamiento. No hay investigados externos.

«No era irregular»

Todo apunta a que las diligencias policiales se han centrado en el sistema que se usaba antes de 2019 para pagar el suministro de combustible, mediante vales, pero en el consistorio no solo no lo consideran irregular, sino que aclaran que no fue la investigación policial ahora en curso la que les llevó a modificarlo, sino la necesidad y voluntad de adaptarse a la nueva normativa estatal en materia de contratos para el sector público, que obligaba a todas las administraciones del Estado a sacar a concurso y adjudicar mediante contrato todos los suministros y servicios.

Esa ley data de noviembre de 2017, el decreto municipal que daba inicio al expediente de regularización de esos pagos es del 25 de mayo de 2018 y el contrato que se firmó con una gasolinera del pueblo y que adaptaba el pago del combustible a la nueva norma es del 16 de abril de 2019. Sin embargo, la investigación, que estaba y está bajo secreto de sumario, no saltó a la opinión pública hasta el 8 de mayo de 2019, cuando una quincena de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se presentó en el Ayuntamiento por sorpresa y requisó la documentación que sustenta este caso.

Fuentes municipales explican que si no lo pudieron hacer antes fue por la falta de personal y la propia burocracia y complejidad administrativa del expediente, con hasta 61 documentos distintos. Antes se usaban vales semanales de combustible que se le entregaban a cada trabajador en función de los servicios que desempeñaban. La media al mes estaba entre 120 o 150 euros por coche. El gasto mensual del Ayuntamiento en combustible rondaba los 3.500 euros. En Valsequillo la mayoría del personal se desplaza en coche propio. Ni siquiera el alcalde ni los concejales cuentan con vehículo oficial, de ahí que se les abonara la gasolina o el gasoil. A ellos y a los empleados con trabajo en la calle.

El nuevo contrato, sostienen desde el consistorio, fija un presupuesto anual de 36.000 euros y se firmó, previo concurso público, con una de las gasolineras del pueblo. Ahora cada vehículo de los 31 del parque móvil municipal dispone de una tarjeta propia con la que carga cuando lo necesite. Y a los empleados que usan su vehículo particular se les abona lo que consuman en función de un kilometraje, que se les paga a razón de 17 céntimos el kilómetro. Además, añaden desde el consistorio, para tratar de renovar y ampliar el parque móvil, se acaba de sacar a concurso un expediente para contratar la compra mediante renting de 20 nuevos vehículos, entre ellos varios para que se desplacen alcalde y concejales. Está valorado en 744.000 euros.

«Esto huele a caso Palmera»

El abogado de la defensa de 15 de los 18 investigados, José María Guerra, informó este martes del «desconcierto» y «desagrado» de sus representados «por cómo se han hecho las cosas». A pesar de subrayar el «trato exquisito» que les dispensó la Guardia Civil, el letrado cuestiona la decisión de que se detuviera a los encartados, en lugar de citarlos a declarar o de que se pusiera en conocimiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que es la que lleva el caso, para que ella decidiese a quién cita y en calidad de qué. Ve significativo que las detenciones no las ordenara la jueza.

«No entendemos qué hay detrás, qué fines se están buscando, porque huele mucho a caso Palmera, de Santa Lucía, con 10.000 folios, un expediente inmenso que al final quedó en nada, que estaba cogido por los pelos». Aunque no sabe a ciencia cierta el motivo de la investigación, sí confirmó que toda la documentación que hasta ahora ha requerido la Guardia Civil al consistorio tiene que ver con los vales de combustible. «¿Y por este tema hay que proceder a la detención de 18 personas, con el pueblo bloqueado?; resulta un poco raro. ¿Alguien puede creer que todo el Ayuntamiento se dedica a sacar gasolina con esos vales para beneficio particular?».

Recuerda que los investigados tienen familia y que «normalmente se producen detenciones cuando parece que es evidentísimo que hay pruebas de que se ha cometido un delito gravísimo». Para este caso, entiende, es «absolutamente desproporcionado». Fue más allá. «Particularmente pienso que alguien se ha pasado tres pueblos». Dice que los encartados «lo han pasado mal». Se les hizo fotos y se les cogió la huella «cuando podían haberlos citado». Lo ve «desmedido», máxime cuando el Ayuntamiento ha colaborado siempre con la investigación, que, recordó, lleva un año bajo secreto de sumario y con el consistorio personado. Subrayó, además, que la denuncia la presentan dos ex policías locales de Valsequillo a los que ya se les archivó otra achacando delitos similares, presentada en 2014, en la que ni el juzgado en primera instancia ni la Audiencia Provincial advirtieron delito.