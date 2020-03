Sacudida policial en Valsequillo

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil dieron este lunes un paso más en la investigación iniciada hace un año por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad en documento público en el Ayuntamiento de Valsequillo por, presuntamente, haber cargado durante años al erario público gastos de consumo particular de combustible. Hicieron comparecer en calidad de detenidos e investigados a once personas, entre ellas, al alcalde, Francisco Atta, a una teniente de alcalde y a cuatro más de los concejales del gobierno local. El resto son trabajadores municipales: el secretario del consistorio, el jefe de la policía local, el interventor, el jefe de personal y el arquitecto técnico. Todos están en libertad. Un grupo de agentes subió a primera hora a las oficinas municipales a comunicarles que debían comparecer como detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil en la capital. Preguntaron por el regidor municipal, pero no estaba. Atta, tras tener conocimiento de que se le requería, optó por presentarse directamente y por su propia voluntad. Lo mismo hizo el resto de ediles. Fueron en sus vehículos.

Las diligencias, que han recaído en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, están declaradas bajo secreto de sumario, de ahí que la información no sea precisa, pero la previsión ayer era que se produjeran más detenciones, o comparecencias en calidad de detenidos, durante esta misma mañana. Entre los investigados, según confirman fuentes autorizadas, figura el director general de Planificación del Territorio del Gobierno canario, Víctor Navarro, edil de gobierno en Valsequillo entre 2015 y 2019. En todo caso, fuentes de la investigación precisan que se trata de detenciones policiales, no judiciales, es decir, que no han sido ordenadas por un juez o jueza, por lo que no se les retiene en comisaría uno o dos días a la espera de pasar a disposición judicial. Se les detiene para que comparezcan sobre la marcha y, si así lo quieren, prestar declaración (porque pueden no hacerlo), y se les libera en el mismo acto.