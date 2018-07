Ojos de Garza tiene que decidir ya si quiere o no realojar al barrio

La pelota, por primera vez, está en el tejado de los vecinos de Ojos de Garza, que llevan 18 años afectados por la ampliación del aeropuerto, con tercera pista incluida, cuya ejecución Aena ha retrasado, pero que sigue pintada en los planos y que tiene «secuestrado» al barrio, según cita textual este martes de la alcaldesa, Carmen Hernández. Ahora son los afectados los que tienen que decidir si quieren que se les reubique o no en otra zona de Telde, en Montaña Las Tabaibas, para alejarse de Gando y librarse de ese yugo. Si no lo pide expresamente al menos el 60% de los 888 propietarios de casas, entonces no podrá ponerse en marcha la maquinaria para que Aena lo pague, como se comprometió en el convenio que firmó en 2015. Si desechan el realojo, cada vecino tendrá que pelear solo con Aena.

La visita de la consejera regional de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, a la oficina de información abierta en Telde para los afectados, acompañada de la alcaldesa, de la edil de Urbanismo, Gloria Cabrera, de la portavoz de la plataforma vecinal, Margarita Alonso, y de la gerente de la empresa pública Gesplan, Beatriz Calzada, les sirvió, además, para hacer un llamamiento a los vecinos y advertirles del «momento crucial» en el que está el proceso, y para, de paso, insistir en que, hecha su parte del trabajo por las instituciones canarias, ahora le toca a Aena poner la suya y pagar los costes del realojo.

La alcaldesa incidió en esa misma idea. «Los vecinos deben ahora manifestarse y para eso deben tener toda la información». Para ese fin, apostilló, se abrió en junio una oficina dentro del edificio de Alcampo, en La Mareta, que permanecerá operativa todo julio y que visitaron ayer. Si no basta con eso, se buscarán otras alternativas para hacer que se pronuncien los afectados de manera fehaciente. «No sé si con mala intención o no, miembros de Aena han hablado estos días de tercera pista sí o tercera pista no; hay una realidad, está en el Plan Director, es una espada de Damocles sobre Ojos de Garza, para Telde y para los vecinos de Ojos de Garza hay una tercera pista».