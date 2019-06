«Hay serpientes por todos lados, nos vamos de aquí»

Así de contundente se mostró Domingo González. Regenta una vivienda vacacional en El Palmital Bajo y cuenta que hace unos días tenía alojada a una familia de Menorca que se le fue a los dos días. «Estaban asustados, y es normal, yo en una semana me he topado con ocho serpientes». Domingo habla de su experiencia personal, pero sus cifras coinciden con las que maneja el Gobierno de Canarias, que trabaja con el Cabildo en un programa de control y erradicación de esta especie invasora en Gran Canaria, que tiene uno de sus focos en las medianías teldenses. Solo el miércoles, en un solo día, los operarios de Gesplan, la empresa regional que tiene encomendado el servicio, cogieron 22 de estos ofidios. Hasta el 29 de mayo llevaban 398.

Domingo tiene claro que venderá su vivienda. «Esto se nos ha ido de las manos, al menos aquí en esta zona». Cuando habló con este periódico había acabado de matar con una piedra a una de estas culebras. «Y el chico de Gesplan que vino a buscarla traía otras seis en el coche, por eso perdóneme que me ría cuando saltan preocupados porque apareció una serpiente en Mogán...». Dice que en su finca ya no queda ni un lagarto. «Me miraba en ellos, les echaba hasta comida y ya no hay ni uno, pero lo mismo pasa con los huevos de las perdices».