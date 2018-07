«Las serpientes ya se nos reviran»

Airam tiene 14 años. Y Garoé, 15. Son apenas dos críos de La Gavia y en su currículum de aventuras infantiles la serpiente es ya un fijo. ¿Y no les da miedo? Un poco, contestan. «Las matamos con piedras», se explica Airam. «Lo que pasa es que ya están por defenderse, se te reviran». Tita Ramírez, que les escucha, cuenta que a uno de sus hijos le mordió una. «Yo me asusté, le salió sangre del dedo, pero gracias a Dios no pasó nada». Su marido, Antonio, se encontró con una, albina, justo frente a su casa, hace unos días. «Muchacho, a estas las vamos a tener ya para toda la vida, ¡si aquí hay tantas como lagartos!», suelta ella, bastante preocupada. El barrio ha dado la voz de alarma. En julio ha visto demasiadas.

Tita no lo ve así, pero Samuel Ramírez, el presidente de la asociación de vecinos María Auxiliadora, afirma incluso que ha notado que hay menos lagartos que antes. Sea o no así, lo cierto es que se ha probado que están en su dieta. «Y hay más serpientes que nunca», afirma rotundo. «El foco está cerca y deben haber subido barranco arriba», apunta Ramírez. El dirigente vecinal se refiere a los vecinos pagos de San Roque y La Solana, la zona de medianías de Telde donde apareció la primera población estable en Gran Canaria de esa especie animal invasora, la culebra real de California. Fue en 2004 y hoy ya son casi una plaga.