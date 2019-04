Educación achaca al consistorio el estado del Príncipe de Asturias

El Gobierno de Canarias atribuye el estado que a día de hoy presenta el colegio Príncipe de Asturias, en Melenara, «al pésimo mantenimiento y conservación» que le ha hecho el Ayuntamiento. La directora general de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Ana Dorta, no se anduvo este miércoles con medias tintas para dejar claro a quién cabe pedirle explicaciones por las deficiencias que arrastra el centro, acordonado con vallas ante el evidente riesgo de caída de cascotes. «No se le ha hecho un buen mantenimiento en años, eso sabe el Ayuntamiento que es competencia municipal; y claro, lo que no se mantiene bien, se deteriora».

Ahora bien, hecha esta apreciación, Dorta lanzó dos mensajes a la comunidad educativa de este colegio. Primero, que no han de alarmarse: los técnicos de la consejería estuvieron en el centro y no advirtieron problemas estructurales. «Si así fuera, que no les quepa duda que seríamos los primeros en adoptar medidas más drásticas, la seguridad de los niños y los trabajadores es lo primero, y de ser necesario cerraríamos incluso el colegio, pero afortunadamente no es el caso, pueden estar tranquilos», apuntó.

Y segundo, también anunció que la consejería sí asumirá la ejecución de las obras de rehabilitación de las aulas de infantil, que fueron clausuradas y precintadas, y los alumnos, reubicados, tras el desprendimiento el 4 de diciembre de 2018 de varios cascotes del techo de lo que parece el porche del inmueble. Explicó que los técnicos cuantificaron la actuación en unos 40.000 euros aproximadamente, y que las obras se ejecutarán este mismo curso.

Dorta no disimuló cierto hartazgo por la costumbre del Ayuntamiento de mirar para la consejería cuando vienen curvas en asuntos que son de su responsabilidad. «La concejala de Educación de Telde (Marta Hernández) es muy amiga de decir que todos los problemas en los colegios son estructurales, y no es así, los técnicos de la consejería estuvieron allí y determinaron que no». Es más, aseguró que esa posición ya se le ha remitido al consistorio y que se la ha instado a arreglar los desperfectos. Aclaró además que frente al dictamen técnico de Educación, Telde les mandó «un informe de la concejalía».

Subrayó que el Gobierno canario sí tiene presentes a los colegios e institutos de Telde, en los que dijo que en este mandato se han invertido más de 2 millones de euros. Y recordó que, por si fuera poco, cada año el consistorio recibe 513.000 euros de los dineros del Fondo Canario de Financiación Municipal para mantenimiento de los colegios. Y reprochó a la edil y a la alcaldesa que en lugar de mirar al Gobierno canario, que sí actúa, que dirijan sus críticas al del Estado, que «ha negado la firma del convenio plurianual para la rehabilitación de las infraestructuras educativas».

Respecto al IES José Arencibia Gil, informó de que ya se invirtieron 55.146 euros en reparar la cancha norte y el muro oeste, y que se ultima otra actuación en los baños. Sobre la protesta convocada, duda de que parta de la AMPA. «Parte de un señor, del presidente, que no sé si está respaldado».