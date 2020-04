Confinada en la carrocería de su coche

Hasta que apareció en la zona de El Roque, en Arinaga. «He ido desde Gánigo a todos los centros y me han dicho que me tengo que ir cuando pasa un tiempo. ¿A dónde? Si no tengo a donde ir», explica ante la enésima ocasión en la que se le pregunta cómo ha llegado hasta allí.

Una larga historia

Como ella mismo aclara, la suya es una historia de largo recorrido. «Tenía un negocio y vivía en Arinaga, me encantaba estar allí porque me daba una sensación de paz tremenda. Pero cuando llegó la crisis perdí mi empresa y, por una cantidad de dinero muy pequeña, el banco me quitó la casa. Me arruiné y el banco me comió. Desde entonces he pedido ayuda a las administraciones, una vivienda al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero la respuesta que siempre me dan en servicios sociales es que no hay vivienda para mí», exponía a este periódico el 3 de diciembre del pasado 2018.

Tras la publicación del estado en el que vivía el Diputado del Común dijo que iba a abrir una investigación de oficio sobre su situación y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que era conocedor de sus reclamos, aseguró que no podía hacer nada por ella.

Un año y medio después la realidad es que la vida de Luz Marina Hernández ha cambiado. A peor. Habitando ahora en un coche.

«Los que supuestamente son los trabajadores del pueblo, los políticos, no tienen interés en lo que nos pasé. Les da igual la situación en la que está Luz Marina. Pero antes de Luz Marina han muerto sin ayuda muchos antonios o franciscos», señala desde el interior del vehículo.