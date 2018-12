La oposición acusa al tripartito de «lavarse las manos» con Luz Marina

Tras la pista.

Tras la publicación de la historia de Luz Marina Hernández, el Diputado del Común se ha puesto tras la pista del caso para investigar la situación de esta vecina de La Isleta y aclarar por qué no se le ha podido resolver su petición de vivienda.

Por su lado, Ángeles Batista asevera que este caso, tal y como relata la protagonista, se lleva años postergando sin una solución adecuada. «Esta señora tiene informes desde la época de la señora Mena, y aún siendo consientes del agravamiento de su situación no le han dado una respuesta a su problema, con lo cual el Ayuntamiento tal y como afirma el concejal no ha hecho lo posible para solucionar su problema. Es inhumano que el concejal se lave las manos acusando a otro organismo de lo que el no ha querido solucionar; servicios sociales es una de las áreas mas complicadas de un Ayuntamiento y a nosotros en este tripartito nos ha tocado un concejal que no sabe responder a su cometido, abandonando por completo problemas que requieren una mayor atención», detalló.

En ese sentido, la concejal de Unidos reiteró que «todos los ayuntamientos resuelven este tipo de problemas con ayudas de emergencia para alquiler y otras necesidades, así como emitir los informes de idoneidad para los solicitantes de vivienda al Gobierno Autonómico, es decir, decide quien merece una vivienda social o no».