El techo se desmorona sobre Luz Marina

La vida de Luz Marina sufrió un violento cambio hace diez años. «Tenía un negocio y vivía en Arinaga, me encantaba estar allí porque me daba una sensación de paz tremenda. Pero cuando llegó la crisis perdí mi empresa y, por una cantidad de dinero muy pequeña, el banco me quitó la casa. Me arruiné y el banco me comió. Desde entonces he pedido ayuda a las administraciones, una vivienda al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero la respuesta que siempre me dan en servicios sociales es que no hay vivienda para mí», relata dentro del que hoy, a su pesar, es su hogar.

Este es un proceso que comenzó hace muchos años. Y que no ha conseguido cristalizar. «Ya en 2007 pedí la ayuda de vivienda y nunca me la han concedido, y la renuevo cada año. En la concejalía de distrito me hacen llevar todos los tickets de lo que compro en los supermercados para darme una ayuda para alimentos y ahora no me lo dieron porque dicen que tenía que volver a los supermercados y que me los firmaran los encargados», manifiesta antes de añadir que «el problema de las administraciones es que tienes que ir sucia, llorando, desesperada. Y no tengo por qué, aunque desesperada sí que lo estoy».