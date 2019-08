Otro incendio provocado en Cazadores

Como una rutina. Desde hace más de una década con el mismo origen y en las mismas circunstancias. Y no es producto de la casualidad. Ha vuelto a suceder en 2019, cuando todos los efectivos de seguridad y el operativo del fuego se concentraba en la cumbre de grancanaria que castiga desde el sábado Artenara , Tejeda y Gáldar.

Y de nuevo saltaron las alarmas en Cazadores. Con el viento azotando con virulencia, y de forma racheada, como es habitual en el sureste de Gran Canaria, el fuego no tardó en correr por montes cubiertos de pastos, rastrojos y maleza, poniendo en jaque a los servicios de emergencia de los tres municipios. Guardia Civil , Policía Local y Protección Civil comenzaron de la mancomunidad del sureste comenzaron el operativo contra un incendio que se ha convertido en rutina cada verano.

No había relación con el fuego que castiga la cumbre de la isla desde el sábado, las llamas de Cazadores tenían la misma firma de los últimos años. A la preocupación por la ventolera , se sumaba la falta de recursos inicial por la atención al otro fuego y la sequedad del terreno, apenas regado por la lluvia el pasado invierno. Se temió lo peor en las primeras horas, el fuego pronto superó el Pico Mojón, lugar de difícil orografía que sirve para medir la gravedad del incendio.

Evacuaciones en varios barrios

Mientras, ya se había preparado el local de la asociación de vecinos de Los Molinillos, en Ingenio , y se aguardaba en el pabellón municipal de Agüimes ante la posibilidad de acoger a los evacuados , circunstancia que finalmente no hizo falta después de ser realojados en casas de familiares.

Pasada la 1 de la mañana el fuego ya había alcanzado el barranco se y temía lo peor. El viento no amainaba y, se seguir con la misma intensidad y rapidez, ya se rezaba porque no superase la zona alta del barranco.

Buenas noticias desde la cumbre

«Al menos el incendio no fue el domingo, porque si no hubiese supuesto un grave problema. Afortunadamente hay buenas noticias en la cumbre, el incendio no ha salido del perímetro en las últimas horas, por lo que parte del personal de tierra ha podido bajar para trabajar en el incendio de Cazadores», aseveró Morales conteniendo el optimismo.

Pero finalmente se tuvo que desalojar todo el barranco se Guayadeque ante el peligro que corrían los vecinos del lugar. Incluido el entorno de los restaurantes cueva del entorno natural, reclamo turístico de Guayadeque. Se vivían horas de tensión, una vez más, por el incendio de Cazadores.