Ofrecen vales de sus productos a cambio de ayuda por el incendio

Desde ayer su familia y amigos piden ayuda para superar el imprevisto y salir adelante. Ya son muchas las personas que, en menos de veinticuatro horas, se han sumado y han querido aportar, por eso aprovechan para agradecerles estas muestras de apoyo y colaboración y explican que «les pedimos a todas aquellas personas que entre ayer y hoy nos ingresaron, se pongan en contacto con nosotros para darles un vale de compra que podrán canjear con nosotros durante todo un año: quesos, papas, calabacines, corderos, etc. Nos tendrían que pasar su nombre completo, un teléfono de contacto y el nº de orden de transferencia para identificarlo». Además, añaden que siguen abiertos a recibir ayuda, por lo que a todas las personas que se sumen les darán el valor en un vale de compra con el mismo efecto.

Estos dos jóvenes ganaderos perdieron una buena parte de sus medios tras el incendio del pasado 17 de agosto, «arrasó con parte de nuestro medio de vida. Por suerte, logramos salvar a nuestro ganado y el cultivo no quedó del todo destruido, aunque sí todas las tuberías de riego».

¿Cómo funciona?

Primero hay que llamar o mandar un whatsapp al 678 13 99 96 y decir cuánta cantidad se quiere donar y de qué productos (quesos, papas, calabacines, corderos, etc.) se quiere canjear el vale. A continuación, facilitarán el número de cuenta, bizum o paypal y una vez realizado el ingreso habrá que enviar el nombre y número de referencia del ingreso para que puedan hacer el vale.

Sobre la casa y la quesería cayó una techumbre metálica y sobre la misma un cable del tendido eléctrico, «puede que al final el fuego entrase en la casa por el cable de la luz. No lo sabemos», señalaba hace unos días Francisco a CANARIAS7.

Durante el día de hoy no han querido dejar la oportunidad de volver agradecer a todos aquellos que quieran colaborar y recordar que no son los únicos que se encuentran en esta situación. «Solo puedo agradecer infinitamente vuestra manera de volcarse con nosotros, que sepan que hay personas que también han sufrido la misma situación que nosotros y si están interesados en ayudar solo tienen que decírmelo porque nuestra intención no es sólo salir nosotros hacia adelante sino también ayudar a estos vecinos que conocemos que lo necesitan», escribía hace una horas Tania en su perfil de Facebook.