Nuevo récord: un queso de 196,8 kilos de la quesería Bolaños

Piezas como esta son únicas, pero Bolaños, que empezó a hacerlas casi por casualidad, va camino de especializarse. En 2019 hizo 14 y en lo que va de 2020, es decir, en apenas dos meses, llevan seis. La que va camino de convertirse en otra de las marcas de la casa, la de los Superquesos, coge carrerilla en esta empresa familiar grancanaria. Pero a Aarón y a uno de sus empleados les ronda una intuición. Esta vez no es un queso Gulliver cualquiera. Este tiene pinta de que pondrá a prueba la báscula y de que les llevará a apuntarse otro récord. Y estaban en lo cierto. Restados los 6 kilos que pesa el palé sobre el que lo transportan, la espectacular pieza les confirma el pálpito: 196,8 kilos. Una barbaridad. Se llevaban las manos a la cabeza. Emplearon 1.400 litros de leche de cabra y un molde gigante, de 80 centímetros de diámetro por 45 de alto. Y para prensarlo tuvieron que usar 12 garrafas de 25 litros de agua cada una.

Lo mejor de todo, añade Aarón, es que «están buenísimos». Les avala el éxito de las hazañas precedentes. Ya les pasó, cuenta como ejemplo, con el que les encargó La Quesería, en el Mercado Central, que pese a sus 140 kilos no tardó en que se lo llevaran, a cachos, del puesto. O con el que batieron su récord anterior, el de los 174 kilos que les mandó a hacer La Majada, un cheese bar del que la Guía Repsol dice que ha puesto a Valencia en el mapa quesero del mundo. «Los conocí en una feria, ya habían encargado otros quesos gigantes, no recuerdo si de 30 o de 60 kilos, me preguntaron si nosotros nos íbamos a atrever a hacerles uno, y yo les contesté: ‘No solo te voy a hacer un queso grande, sino que haré el más grande’». Dicho y hecho. 174 kilos. Aarón admite la osadía, y los riesgos que asumió, pero compensa. Pocas veces ha logrado tanto foco mediático. Tanto, que ahora no hacen sino lloverle pedidos. Este de los 196,8 kilos se lo encargaron para la próxima Navidad. Estará curándose un año.