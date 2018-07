No al macromuelle de Agaete

El nuevo puerto tendría una capacidad de 243 atraques deportivos y pesqueros

Una vez el anuncio fue hecho público, el vicepresidente canario defendió la ejecución de este proyecto como «una obra fundamental para el desarrollo del norte de Gran Canaria y una respuesta al tráfico en constante aumento que ha experimentado la infraestructura a lo largo de los últimos años». Para los que se declaran detractores, como los integrantes de Salvar Agaete sin Macromuelle, este argumento no es válido. La plataforma apunta que la ocupación diaria de los barcos de la naviera que opera en la actualidad en el Puerto de Las Nieves no llega ni al 30%. Para Rodríguez, «hemos logrado desbloquear un proyecto que se encontraba paralizado administrativamente desde junio del 2016, como también hicimos el pasado año con la ampliación de Playa Blanca, sin duda dos de las obras de mayor envergadura que ejecuta y ejecutará Puertos Canarios». Precisamente, tanto la plataforma ciudadana Salvar Agaete sin Macromuelle como las principales agrupaciones ecologistas de las islas ponen como ejemplos a no seguir otras macro infraestructuras que no tienen la utilidad que en su día se anunció y que, según los verdes, solo han logrado destruir el paisaje del Archipiélago.

Desde la plataforma anti muelle apuntan también que «es totalmente falso que los marineros estén a favor del macromuelle», en palabras de Irmina Pérez. Quizá la confrontación venga porque «hay intereses muy importantes de por medio y muchísimo dinero». Además, «el muelle ya lo tenemos, se puede compartir con dos navieras, y si me apuras, con tres». En ningún caso que la Unión Europea dictamine que el muelle no puede ser de uso excluso de una naviera significa, recuerda Pérez, que haya que ampliarlo, y con un proyecto que es «una barbaridad».