Morales solicita una tasación del valor de Güi Güi

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha encargado a los servicios jurídicos de la corporación insular que estudien el escrito que ha recibido de los propietarios del suelo privado de la Reserva Natural Especial de Güi Güi para determinar si la oferta de venta que contiene corresponde al derecho de tanteo o al de retracto porque el documento «no lo aclara». Según declaró, «no sé si el suelo está vendido o intenta venderlo».

Morales también ha pedido a los juristas que confirmen si el plazo de 30 días que el dueño de los terrenos del espacio natural protegido, con una superficie de poco más de tres millones de metros cuadrados, señala que tiene el Cabildo para presentar una oferta de compra «se ajusta o no a la ley».

Además, el presidente del Cabildo ha solicitado al Servicio de Patrimonio un informe sobre el valor de ese suelo, para lo que se llevará a cabo una tasación de los terrenos, al objeto de resolver si el precio de venta que ofrece el propietario «es real, es exagerado o está dentro del valor de mercado» de un suelo rústico de tales características.

Al respecto, Morales no quiso hacer valoraciones sobre el precio ofrecido al Cabildo para adquirir el único suelo de la Reserva Natural Especial que no es público, que asciende a 6 millones de euros, limitándose a señalar que las arcas insulares «tienen recursos suficientes» y que el Gobierno insular no está dispuesto a pagar por el 10% del espacio protegido «más de lo que valga el terreno».

En cuanto al precio de venta de otros terrenos rústicos protegidos que el propietario del suelo privado de Güi Güi incluye en el escrito para comparar el valor de ese suelo «de superior categoría», el presidente del Cabildo indicó que «no sé si son ciertos ni si resultan comparables». Se trata, en concreto, de terrenos de El Montañón Negro, que según el citado escrito se vendieron a dos euros el metro cuadrado, precio similar al que pide por Güi Güi, y de Tarajalillo, donde el coste de compra ascendió a siete euros el metro cuadrado.

Asimismo, Antonio Morales aseguró que la oferta de venta de Güi Güi al Cabildo no especifica qué particular o empresa ha llegado a un acuerdo con el dueño del suelo para proceder a su compra tras ver el anuncio de venta en un portal inmobiliario chino. «Habla de un grupo pero no menciona a nadie en concreto», destacó el máximo mandatario de la corporación insular.

Por último, eludió comentar la posibilidad o no de negociar la adquisición por separado, si es que cabe su segregación de la finca matriz, de las distintas parcelas que conforman la superficie que está en venta. Son seis: Llano de La Mar, Agujerada, Zamora, Hoya de Sabina, Los Juncos y Güi Güi Grande.