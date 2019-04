Más de 70 serpientes capturadas hasta abril

Gran Canaria registró en 2018 un récord de serpientes capturadas. Los 1.079 ejemplares atrapados el año pasado triplican a las de 2012 y ya existe ya un cuarto núcleo en el barranco Guiniguada.

En lo que va de año, hasta el 1 de abril, el Cabildo a través de la consejería de Medio Ambiente ya ha capturado más de 70 ejemplares y eso que aún no ha comenzado la época de mayor reproducción. El programa de control de la población de culebra real de California en Gran Canaria no da abasto y no logra evitar la expansión de esta especie invasora por la geografía insular.