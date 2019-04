Manny Manuel promete «resucitar» en Valleseco

Manny Manuel recuerda aquella imagen en el parque de Santa Catalina como algo «muy fuerte porque la manera como se me trató y juzgó sin realmente tener un criterio exacto, sino en base a una sola opinión, fue desproporcionada. Se hicieron juicios a base de opiniones de lo que algunas personas pudieron percibir pero sin saber la realidad de la situación, se me juzgó como persona. Sé de donde vengo y los años que he trabajado en este mundo del espectáculo con una carrera de más de 30 años y nunca había pasado un mal trago de estas características. Lo mejor de todo es que hoy soy un hombre más sabio que ayer», dijo.

«Lamentablemente, tengo que reconocer que ha sido la peor experiencia que he vivido sobre un escenario en mis más de 30 años de carrera profesional. Nunca había experimentado algo así, pero tenía que vivirla y hoy pudo decir que dentro de mi libro de vida, puedo contar que sufrí algo así y me sirvió como enseñanza. De todo esto absorbí lo positivo y deseché lo malo», reconoció el artista. El mismo, sostuvo que «de eso he aprendido y el tiempo que he estado en Canarias me ha servido para recuperarme y ahora puedo decir que estoy al 100% y con ganas de dar lo mejor de mí en Valleseco».

De lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, manifestó que lo que más le dolió fue escuchar que «yo fui allí a mofarme de todo un pueblo que me ha dado tanto durante tantos años. No fui a reírme ni burlarme de nadie. Es la mentira más grande que se ha dicho de mí, no fui a reírme ni a mofarme de nadie», exclamó.

Incluso, insistió en que su intención posterior fue la de hablar personalmente con la concejala Inma Medina: «Es lo lógico que debe de hacer un ser humano responsable porque dentro de cualquier situación, uno tiene que ser hombre y tenía que intentar sentarme con una dama que representa a un pueblo para rectificar lo que pasó. No se pudo dar, no la juzgo y la entiendo, pero sí estuve a su disposición y hoy en día les digo que sigo con el firme propósito de sentarme delante de ella, mirarla a los ojos y decirle que me perdone si se sintió ofendida en algún momento o si pensó que fui a burlarme de su pueblo, que jamás fue así».