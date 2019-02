Inma Medina suspende el concierto de Manny Manuel por ir bebido

El concierto que iba a protagonizar el cantante Manny Manuel en el carnaval de día de Santa Catalina fue interrumpido este mediodía por la concejala responsable de la fiesta, Inmaculada Medina, al considerar que el artista no reunía las condiciones mínimas para garantizar el espectáculo. «Las Palmas de Gran Canaria no se puede permitir que nadie venga a reirse de nosotros sobre este escenario y en estas condiciones», explicó la edil micrófono en mano, «con mucho dolor, asumo esta responsabilidad».

Según la versión de la concejala, «llegó borracho y a la segunda canción le dije al mánager que lo sacara». Como no lo hizo, Inmaculada Medina entró con un dipositivo de seguridad y le reclamó al cantante el micrófono. «Le pedí disculpas a la gente», añadió. La concejala explicó que no se va a pagar el dinero contratado por este concierto.El caché del artista, con los pasajes y los gastos de producción ascendió a 31.737 euros, según fuentes oficiales. De este cantidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le había pagado ya el 50%. Este dinero será reclamado ahora a Manny Manuel, mientras que el resto no se le abonará.

El público apoyó a la concejala con gritos despectivos hacia el artista especialista en merengue.

La fiesta ha continuado sin más incidentes con pinchadiscos canarios y Los Lola.

Este periódico está a la espera de ofrecer la versión del entorno del artista, aunque en un vídeo que circula por Youtube el cantante niega estar bajo los efectos del alcohol.