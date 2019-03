Manny Manuel se reunirá con Inmaculada Medina

Después de ver cancelado su concierto en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife por su incidente en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Manny Manuel ha presentado este lunes su actuación el próximo 30 de marzo en las carnestolendas de Güímar.

El cantante puertorriqueño, que actuará gratis en el municipio tinerfeño, anunció durante la presentación del concierto que viajará en las próximas horas a Gran Canaria para reunirse y pedirle disculpas a la concejala de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina.

Manny Manuel, que lamentó el incidente protagonizado en la capital grancanaria, aseguró que «no estaba borracho, que tomó ansiolíticos» que le afectaron sobre el escenario del carnaval de Una noche en Río. «Me llegaron noticias familiares difíciles de Puerto Rico y eso me afectó», justificó el cantante.

«Me he curado solo gracias a la gente que me apoya. He perdido dinero en este tiempo, pero he ganado mucho personalmente por el calor de la gente que se ha preocupado por mí», aseveró en Güímar.