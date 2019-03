Manny Manuel se confiesa en redes

«No estoy desligándome de la situación, de lo que sucedió, y quiero aprovechar para dar las gracias por su comprensión, por su cariño y muestras de apoyo», ha dicho el cantante en un mensaje dirigido a sus seguidores que divulgó a través de su cuenta en la red social de Facebook. Cruz Manuel Hernández, nombre real del artista, está en Canarias desde semanas para participar en los carnavales, aunque sus actuaciones fueron canceladas después de que en su primera presentación, en Las Palmas de Gran Canaria fue abucheado por los espectadores al presentar síntomas de embriaguez.

«No me he escapado de ningún hospital, no estoy pidiendo dinero para que nadie haga colectas», aseguro el artista