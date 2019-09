Una prórroga in extremis salva la ayuda a domicilio

Además, había que solventar otro problema relativo a la subrogación del personal porque no quedaba claro el número de trabajadores que debía asumir la nueva contratista, lo que añadía incertidumbre a la adjudicación del servicio. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que modificar de nuevo la licitación -primero cambió el plazo dando un día más a la presentación de ofertas y luego lo amplió hasta el día 10 de octubre- para incluir un nuevo listado de personal a subrogar.

En cualquier caso, este nuevo escenario ha dado oxígeno a un Ayuntamiento que veía que no iba a poder garantizar el servicio porque en dos días no iba a ser capaz de evaluar las ofertas presentadas por las empresas a las que se pidió participación para contratar la ayuda a domicilio mes a mes. Pese a lo dicho días atrás por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, la ayuda a domicilio se enfrentaba a una más que probable interrupción a partir del lunes.

Un acuerdo de última hora volvió a variar ayer, otra vez, la gestión del servicio de ayuda a domicilio. La actual adjudicataria, Clece, había anunciado que no iba a prorrogar la asistencia de la que se benefician más de 3.000 vecinos de esta ciudad más allá del próximo lunes. Sin embargo, ayer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirmaba que había alcanzado un acuerdo con Clece «hasta la adjudicación del nuevo contrato».

Gana tiempo.

En este revoltijo, es el acuerdo con Clece el que permite ganar el tiempo suficiente para evaluar las ofertas y evitar la interrupción de la ayuda a domicilio. Así, el plazo del concurso exprés se amplía ahora hasta el 10 de octubre, según el Consistorio «para favorecer la concurrencia y aumentar la competencia en beneficio de la ciudad».

En todo caso, este concurso sigue siendo provisional ya que el Ayuntamiento no ha culminado todavía la tramitación del concurso definitivo. La nota de prensa confirmaba ayer que la licitación definitiva no comenzará hasta diciembre, con lo que el servicio de ayuda a domicilio no será adjudicado hasta la primavera del año que viene.