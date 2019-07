«Papá Núñez le da 100 euros a los rumanos y lo desaparecen en El Confital»

Los investigadores destacan que no expresó emociones al ver las fotos del asesinado

La conexión con Fuerteventura frustró el siguiente testimonio. El de un chico de Fuerteventura que conoció a Sira María a través de una aplicación y al que ella pidió que ayudara a bajar el bidón. «Yo fui y empecé a ayudarla, pero me tuve que marchar porque me llamó mi ex», contó antes de que la jueza cortará la conexión y le reclamara que acudiera a Gran Canaria a declarar.

Aislado.

Los testigos ofrecieron una visión común de los acontecimientos de los últimos meses de vida de Daniel. Todos le vieron en persona por última vez en el mes de febrero de 2016. Luego su actitud se volvió esquiva. «Nos prohibieron las llamadas», contó su madre. También lo dijo su padre. «Siempre le llamaba y me contestaba, pero está claro que era María la que lo hacía, por WhatsApp y me decía que se habían ido a Madrid y que estaba trabajando en el McDonalds y no me podía contestar. Salvo una vez que llamé de otro número que no era el mío para ver si me contestaban y me respondió ella y me dijo que él no se podía poner», contó su padre.

Celos.

Uno de los momentos más tensos fue la declaración de Esperanza P., la ex mujer de Daniel, que entró en la sala con la voz quebrada. Esta relató como en los últimos tiempos habían recobrado la relación, después de separarse tras una década juntos. «Él me dijo que quería intentarlo de nuevo conmigo, pero que no podría ser porque ella estaba embaraza y le dijo que si la dejaba nunca le dejaría ver a sus hijos. Pero me alegré por él, porque siempre había querido ser padre», refirió.

Los padres de Daniel sostienen que Sira tuvo celos de la buena relación de este con Esperanza y que llegó a inventarse que la exmujer le había dado una paliza. «Yo apenas tuve trato con ella. Una vez me lo presentó y ella contó que era policía pero que estaba apartada porque había estado infiltrada en una banda de rumanas y les había pegado una paliza o algo así. Pero yo no me lo creí y se lo dije a Daniel», expuso.

Esperanza P. relató una de las últimas veces que vio a Daniel Ceballos con vida. «Los vi en Telde cruzando un paso de peatones con el niño de ella. Ella no me vio, pero él sí, y al verme agachó la cabeza. Yo iba con mi pareja y le dije que la sensación que me había quedado era la de un cordero que va camino del matadero», descerrajó.

Así se fue cerrando la segunda jornada del juicio del crimen del bidón.