Los vecinos diseñarán sus casas en Las Rehoyas y pagarán los garajes

Sin embargo, los dos modelos mayores (de 67 y 72 metros cuadrados útiles) no tienen aparejados la plaza de aparcamiento. «Los que quieran el garaje tendrán que pagarlo aparte, como en Tamaraceite», expuso el concejal de Urbanismo. Doreste no detalló el precio pero los vecinos que han contactado con este periódico aseguran que la información que les ha facilitado la oficina de atención instalada en el barrio es que no será barato si se tiene en cuenta en relación con el precio de las casas. Hay que recordar, que las viviendas de 67 metros cuadrados útiles se venderán a los vecinos por mil euros, mientras que las de 72 metros cuadrados útiles rondarán los 7.000 euros.

La concejala de Ciudadanos, Beatriz Correas, cree que antes de seguir adelante con el proceso de reposición habría que aclarar qué pasa con las hipotecas. Además, critica que se siga contando con restar superficie al parque de Las Rehoyas «cuando no está claro que puedan hacerlo». Para ella, el nuevo formulario es «un engaño electoral para los vecinos que sí tienen necesidad de trasladarse». Además, lamenta que no se haya solucionado el problema de los vecinos que no quieren participar del plan de reposición Rehoyas-Arapiles y cuyas casas no pertenecían al patronato. «Se va a producir una vulneración de la propiedad privada y una expropiación encubierta», aseveró.

El portavoz de la comisión vecinal Rehoyas-Arapiles, Domigno Galván, apoya que el plan de reposición se ponga en marcha pero cree que todavía quedan algunas incertidumbres por aclarar, como las que atañen al formulario de elección de casa que se ha distribuido entre los residentes de Santa Luisa de Marillac y Santa María de la Cabeza. «No se aclara el régimen de propiedad», indicó Galván. La plataforma cree que no se debe recortar el parque de Las Rehoyas pero aclara que «si nadie de fuera se opone, nosotros no vamos a dar batalla por el parque para no enfrentar a los vecinos». Considera que tanto el planeamiento urbanístico como el escrito de conclusiones final sobre el plan de reposición deberían ser respaldados por el pleno.