Urbanismo urge a 26 bloques de Las Rehoyas a elegir nueva casa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a distribuir entre los vecinos afectados por la fase 0 de la reposición (Santa Luisa de Marillac 9, 11, 13, 17, 19, 21 y 23; su trasera, en los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21; y Santa María de la Cabeza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16) un formulario en el que requiere su participación en el sorteo de alguna de las 300 viviendas que se construirán en dos bloques: el del parque y el que va junto al Negrín, en la calle Doctor Alfonso Chiscano.

El área de Urbanismo advierte que los vecinos deben presentar el documento relleno con sus preferencias hasta el 17 de abril e informa de que «la adjudicación de estas viviendas se realizará por sorteo público ante notario».

El Consistorio da a los vecinos la posibilidad de escoger entre cuatro tipos de piso diferentes: uno de 58 metros cuadrados útiles y dos habitaciones, por 300 euros, con trastero, o por mil euros con plaza de aparcamiento; otro de 67 metros cuadrados útiles y tres habitaciones, por mil euros; un tercero de 72 metros cuadrados útiles y tres habitaciones, que sube hasta los 7.000 euros; y las viviendas adaptadas, de 66 metros cuadrados útiles, con dos habitaciones y un precio aproximado de mil euros.

Tanto los modelos de pisos como sus precios se repiten en el edificio de las 148 viviendas que se ha proyectado sobre el parque de Las Rehoyas y las 152 de la calle Doctor Alfonso Chiscano, cerca del hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín.

Las viviendas son todas de renta libre, si bien el formulario no especifica cuál de las dos modalidades de contrato que se han configurado para la reposición de Las Rehoyas: la propiedad libre plena, que no tiene ningún tipo de restricciones, pero que obliga al propietario a pagar los metros cuadrados de más de la nueva casa a precio de mercado; y la propiedad con restricciones temporales, que implica no poder vender o alquilar el inmueble durante diez años a cambio de precios más bajos: 300 euros para una casa de sesenta metros cuadrados con dos dormitorios; mil euros, para una vivienda de 67 metros cuadrados y tres dormitorios; y 1.300 euros y el importe de cada metro cuadrado útil de más, para pisos de 70 o más metros cuadrados de superficie. En este último caso, si se quisiera alquilar la casa antes de que se venza el plazo de diez años, habría que pedir permiso al Ayuntamiento, que impondrá una renta máxima.

En el comunicado remitido a los vecinos, el Ayuntamiento también aclara que los residentes de otras calles podrán optar a algún piso de los dos edificios citados en caso de que no se ocupen todas las viviendas. Para estos casos, se habilitará un segundo sorteo.

Por tanto, la primera distribución de casas -la que se ciñe a los titulares de las viviendas afectadas por la fase 0 del plan de reposición- se realizará a través de un sorteo que se celebrará, previsiblemente, el próximo 8 de mayo, menos de tres semanas antes de las elecciones municipales. En cambio, el resto de los vecinos a los que afecta el plan de reposición Rehoyas-Arapiles «participarán en un segundo sorteo para optar a las viviendas que queden libres tras la primera adjudicación».

Los vecinos interesados en ampliar la información o clarificar cualquier detalle del comunicado emitido por el Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria respecto a la fase 0 de la reposición de Las Rehoyas-Arapiles pueden contactar con el punto de información del plan, ubicado en la biblioteca municipal del barrio, en el colegio, en horario de 09.00 horas a 13.00 horas. También puede llamar por teléfono al número 928 446 057.