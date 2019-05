Las Rehoyas se encomienda al azar

Con aplausos.

Cada sorteo que terminaba era celebrado con un aplauso por parte de los asistentes. Yaneli y Dorian fueron otros de los niños que prestaron sus manos inocentes para repartir suerte. Uno de los afortunados fue José Cabrera Suárez, un isletero que lleva 52 años en Las Rehoyas. Tenía el número 46. Fue el segundo dentro de la tanda de pisos de 67 metros cuadrados. Por lo tanto, sabía que no iba a tener problema alguno en escoger vivienda. «Voy a pedir un segundo piso», como ahora, aunque con una casa nueva. «Si hubiera para La Isleta me iría allí», bromeaba este hombre que nació en el edificio que hoy ocupa la panadería Estrella. También opta por mudarse al edificio del parque. «Esto es más cómodo», reconoció, «yo no me muevo de aquí porque es muy fácil ir a todos lados».

Este primer sorteo, que tuvo lugar en la tarde del miércoles, se completará con otro que se celebrará esta tarde y con el que se completará la elaboración de las listas de adjudicatarios que podrán elegir entre las viviendas disponibles de los dos edificios. Estas listas se expondrán en la biblioteca que sirve de punto de información del proceso de reposición, situada en el mismo barrio, y en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Luego, según las explicaciones dadas por los técnicos de la sociedad de gestión urbanística (Geursa), el Consistorio se pondrá en contacto con los beneficiados para indicarles los siguientes pasos a dar. Según una nota de prensa municipal, todas las personas que han formulado la solicitud para participar en el sorteo, deberán acreditar que son titulares de las viviendas.

En total, se han recibido 675 solicitudes, aunque como se ha dado la posibilidad al resto del barrio a participar en el proceso de selección de viviendas -una vez que se cubran las peticiones de los solicitantes de Santa Luisa de Marillac y Santa María de la Cabeza- se prevé una avalancha en torno a un millar de vecinos.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, señaló, en nota de prensa, que «iniciamos formalmente el Plan de Reposición de Las Rehoyas-Arapiles, preguntándole previamente a los propietarios como quieren sus viviendas para poder realizarlas posteriormente a su medida».

El plan de reposición de las Rehoyas plantea la sustitución de más de 2.500 viviendas actuales por 1.805 nuevos hogares en el barrio mientras otros 671 se construirán en La Feria, junto al Hospital Doctor Negrín y en Casablanca III. El plan también recoge la creación de 3.000 metros cuadrados de zona verde dentro del futuro barrio.

El proceso ha sido criticado por la construcción del edificio en el parque y además tiene la amenaza de la denuncia judicial por parte de unos vecinos que no quieren entrar en la reposición.