Las multas de tráfico y de la zona azul reportarán 17,4 millones de euros

En las cuentas del año pasado, el grupo de gobierno había calculado que ganaría 8,5 millones de euros por las multas de tráfico y otros 4,28 millones de euros por el impago de la tarifa tributaria incluida en la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado. Hay que recordar, para ser estrictos, que el impago de la zona azul y verde no se castiga con una multa porque los agentes de la zona azul no pueden sancionar al no tener la consideración de autoridad, sino que se aplica la tasa por no pagar el estacionamiento regulado, como fija la normativa municipal.

En otras palabras, si el año pasado se contaba con 12,78 millones por estos conceptos, la cifra para 2018 crecerá hasta los 17,4 millones de euros.

La recaudación presupuestada por la zona azul y verde de estacionamiento regulado en superficie se incrementará en un 58% respecto al presupuesto de 2017, pasando de esta manera de 4,28 millones de euros a 6,77 millones de euros. Son casi 2,5 millones de euros más que en 2017, cuando se pasó al cobro los impagos de la zona azul y verde de los últimos cuatro años.

A 31 de octubre del año pasado, el Ayuntamiento había tramitado, de los 4,28 millones totales, el pago de 3,94 millones de euros, si bien solo había ingresado 408.506,57 euros.

En cuanto a las multas de tráfico y seguridad vial, que impone la Policía Local por el incumplimiento de las normas de circulación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé que este año le ingresará una cuantía de 10,63 millones de euros. Esto supone 2,13 millones de euros de más respecto a lo que contemplaban las cuentas del ejercicio económico anterior, cuya cuantía se fijó en 8,5 millones de euros.

El presupuesto municipal, que aún no ha sido aprobado porque tiene que pasar por las Juntas de Distrito, el Consejo Social de la Ciudad y el Pleno, también prevé ingresos por otro tipo de multas. En concreto, se trata de multas de convivencia ciudadana, que bajan de manera notable al pasar de 750.000 euros a 278.000 euros, en números redondos, con un decremento del 63%; y del concepto de otras multas y sanciones, que crece de manera ligera, pasando de 270.000 euros en el presupuesto municipal de 2017 a 388.000 euros, también en números redondos, en 2018, lo que indica un incremento del 44%.