La ayuda al IBI y el bono del agua malogran el presupuesto social

Entidades sociales

Sin embargo, el bajo nivel de ejecución en algunas otras partidas de peso lastraron el gasto social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el año 2018. La más importante de ellas, por la cuantía de que dispone, es la que sirve para distribuir subvenciones entre organizaciones no gubernamentales y para articular también las ayudas a la vivienda habitual, conocido también como el IBI social. En este caso, de los 4,05 millones de euros de que disponía esta bolsa, al final se quedó sin utilizar algo más de 1,5 millones de euros, con lo que el nivel de ejecución fue del 62,2%.

La concejala de Hacienda, Encarna Galván, explicó que esto se debe básicamente a que el año pasado no se sacó la convocatoria pública del IBI social. En efecto, todavía se está tramitando las subvenciones de 2016 (383.303 euros) y aún no se han resuelto las de 2017. Para 2018 se consignó un total de 1,06 millones de euros, que no se tocaron; y en 2019 ya se rebajaron los fondos del IBI social a medio millón.

En cuanto a la parte que corresponde a las ONG -casi medio millón de euros-, la edila aclaró que hubo ayudas que no se llegaron a pagar en 2018 pero que se hicieron en el presente año.

Por otro lado, los 300.000 euros del bono social del agua tampoco se aplicaron -no se ha hecho nunca pese a ser un compromiso desde el inicio del mandato anterior del pacto de gobierno- y en el presupuesto de 2019 ya desapareció del todo esta partida.

También hay un nivel bajo de ejecución en el apartado de premios de jubilación, gastos escolares y ayudas por gastos sanitarios al personal municipal (menos de un 5%) pero se debe, según Galván, a que parte de estos complementos se tuvieron que abonar con cargo a otras partidas presupuestarias como consecuencia de que la mayoría se abonó a consecuencia de sentencias judiciales ganadas por los trabajadores. Eso explica que de los 997.500 euros que se habían consignado, solo aparezcan obligaciones por valor de algo más de 48.000 euros. «Los pagos de 2015, 2016 y 2017, por un importe de 2,5 millones de euros, se abonaron en 2018 por aplicación de una sentencia», aclaró Galván.

En cuanto al suministro de productos de limpieza, ejecutado al 89%, la concejala indicó que se «va pagando a medida que se va necesitando».