Hidalgo: «Es dinero público, debe devolverse»

Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas, señaló que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no contempla otro escenario que el de recuperar los casi 15.000 euros que Manny Manuel cobró por adelantado antes de ser obligado a bajar del escenario el pasado domingo, por estar ebrio sobre las tablas. «Estamos hablando de dinero público, esto tendrá que revertirse y devolverse», indicó.

Para el jefe del gobierno municipal no se puede dar otro escenario, ya que subraya la falta de profesionalidad del artista y la falta de control sobre ella de sus agentes. «Lo que procede es que devuelva lo que haya cobrado. Y que lo que falta por cobrar según el contrato no se cobre por parte del cantante. Es lo que dice la lógica y es lo que vamos a reclamar y espero que sea así. Lamento esta situación, pero la buena noticia es que solo duró cinco minutos dentro del escenario desde que empezó a desvariar el artista», comentó.

Hidalgo insistió, por otro lado, en que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comprobar el estado de los artistas antes de subir al escenario. «El problema no es que se haya subido a un escenario bajo los efectos de alcohol, eso ha pasado miles de veces en todo tipo de géneros. El problema es que no sea capaz de hacer su espectáculo y se empiece a reír del público y no poder decir dos frase seguidas», manifestó.