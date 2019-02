La familia de Manny Manuel, preocupada por su situación

Este es el comunicado que ha publicado la familia de Manny Manuel:

«En nombre de la familia de Cruz Manuel Hernandez, entiéndase, su madre Lucy Santiago y sus hermanas emitimos las siguientes declaraciones:

Hasta el día de hoy no tenemos constancia de la situación de Manuel luego del lamentable suceso. Él se comunicó con su mamá luego de que fuera cancelado su evento. No parecía estar tomado en ese momento aunque si estaba evidentemente afectado emocionalmente por todo lo ocurrido. Después de eso no hemos sabido nada más de su propia fuente.

Hay diferentes versiones sobre su situación. Todas se contradicen, lo que se ha sumado a la angustia que sufre principalmente su mamá.

Manuel si tiene familia y muy grande y con los recursos suficientes para movilizarse hasta donde está y hacerse cargo de él. Lo único que necesitamos es que nos den acceso a él para ayudarlo».