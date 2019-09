El tripartito dice que no aplicará el copago en la ayuda a domicilio

En todo caso, la edila aclaró que los servicios sociales aspiran a llegar a toda la población, con independencia de su nivel de ingresos. «Los servicios sociales son universales, no solo para la gente que no tiene recursos», aclaró.

Concurso en marcha

La concejala de Servicios Sociales también garantizó que las condiciones en las que Clece va a mantener la prestación de la ayuda a domicilio son las mismas que las que venía aplicando hasta ahora -las de la oferta con la que ganó hace dos años el concurso-, si bien no aclaró los motivos por los que la concesionaria, Clece, ha decidido prorrogar la asistencia, cuando en dos ocasiones (en julio de 2018 y en septiembre de 2019) había anunciado su intención de desistir del servicio, lo que se iba a producir el próximo lunes. «Lo que me preocupa es que no se interrumpa el servicio», señaló.

El Ayuntamiento está estudiando en estos momentos las ofertas presentadas por seis empresas para tomar el relevo de Clece. Y tiene hasta el día 10 para recibir solicitudes de nuevas mercantiles.

Precisamente el Partido Popular preguntó ayer «por las razones que justifican que el contrato del servicio de ayuda a domicilio llegara a la fecha de su vencimiento en marzo de 2019 sin tener la nueva adjudicación preparada».

La concejala se limitó a señalar que «el servicio no se ha parado, está garantizado, y la estabilidad de los trabajadores, también». Eso provocó las críticas del edil Ángel Sabroso, quien lamentó que no respondiera a sus preguntas.