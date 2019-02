El tripartito confía en pagar este mes las ayudas sociales de Jinámar

El problema es que las necesidades de estos vecinos no pueden esperar por más tiempo. Hay casos como el de María de la Cruz Ruiz o el de Jesús Placeres, que ya no tienen suministro eléctrico en sus casas, y otros que tienen serios problemas para llenar la despensa, con ingresos mensuales que rondan los cuatrocientos o los quinientos euros.

Sin dinero, según el PP

Sin embargo, desde el Partido Popular se denunció ayer que el problema está en la falta de fondos y en la «nula gestión» presupuestaria por parte del grupo de gobierno, según explicó su portavoz municipal, Ángel Sabroso.

El edil aseguró que el problema de los retrasos en los ingresos de las prestaciones económicas de especial necesidad no se ciñe solo a Jinámar sino a toda la ciudad. «Lo que ocurre realmente es que desde octubre, el Ayuntamiento no paga ni una ayuda económica, y no podrá hacerlo hasta marzo porque se agotó su presupuesto y no se han molestado en implementarle crédito a la partida presupuestaria, no ha habido ninguna inyección de dinero en esto», expuso. El edil dijo que al gobierno le pareció mejor dotar con 2,8 millones de euros a la Sociedad de Promoción que a las personas necesitadas de la ciudad.