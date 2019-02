Las ayudas sociales se atascan meses en Jinámar

Entre lágrimas, explota de indignación. «Que el alcalde venga para que vea lo que pasamos», demanda, «ya no le voto a nadie porque nadie se acuerda de los pobres y siempre hay dinero para fiestas y carnavales».

Las historias se repiten. Como Jesús, María de la Cruz Ruiz tampoco tiene luz en la casa. «Cargo el móvil gracias a mi vecina, voy a su casa a ver la tele y lavar la ropa», explica esta mujer de 61 años. Cobra la Prestación Canaria de Inserción (PCI), «que ahora se me acaba», y que son unos 470 euros al mes. «La mitad de este dinero se me va en pagar la comunidad, el agua y Santa Lucía», explica, «y no tengo ni para comer porque como no tengo luz, la nevera la tengo vacía».

Los vecinos afectados por esta situación no entienden cómo hay otros distritos en los que el procedimiento es más ágil. «En Tamaraceite cobraron la paga el 28 de diciembre y la pidieron el mismo mes que yo», lamenta Manola Hernández, otra de las personas que sufren el atasco social de Jinámar, «cuando les entregamos los papeles, en el distrito nos dijeron que iban a tardar unos cuatro meses porque no hay personal suficiente».

Jesús Placeres es un residente de Jinámar que se enfrenta al papeleo por vez primera. Con la pensión no contributiva que cobra -380 euros al mes-, reclama la asistencia de la Corporación para mejorar su situación. «Pido ayuda para la luz», explica, «estoy desde octubre sin luz, y he tenido que ir a casa de mi hermano para comer». Esperaba que la respuesta municipal fuera más rápida.

Papeleo y solidaridad

Para estos vecinos, el papeleo resulta en ocasiones un problema añadido porque los desplazamientos les resultan caros, en parte por el aislamiento de Jinámar, en parte por sus bajos ingresos. «Una vez que me puse pesada me dieron un vale para una compra, y la verdad es que estaba muy bien, pero me dijeron que tenía que recogerla en el Spar de Guanarteme a las diez de la noche», expuso la misma vecina, «¿de dónde iba a sacar el dinero para ir hasta allí cuando tengo que coger cuatro guaguas desde Jinámar?».

Según los afectados, en sus respectivos casos, la ayuda que concede el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es de unos 761 euros, «si tienes alguna entrada de dinero», o de alrededor de mil euros para los casos de peticionarios que no tienen ningún ingreso. «Deberían ser dos ayudas al año pero como tardan tanto, nada más te da tiempo a recibir una», añade Carmen Delia Ramírez.

La demora en la respuesta institucional tensa hasta límites inimaginables la solidaridad vecinal. Amelia Santana cobra una pensión de jubilación de 380 euros, lo que no le impide echar una mano a sus vecinos. «Estoy ayudando sin tener yo lo suficiente», expuso. Recuerda que «también me vi en esta situación» pero reconoce que en su momento tuvo más suerte porque «nunca me faltó la PCI».

La asociación de vecinos Progreso de Jinámar reclama mayor sensibilidad por parte del grupo de gobierno. Su presidenta, María Teresa Roca, aseguró que se había pedido una reunión con el concejal de Cohesión Social, Jacinto Quevedo, «pero no hemos recibido ninguna contestación».

En su opinión, «es bonito decir que se tarda diez días en conceder una ayuda, pero es mentira». Cree que «los trabajadores sociales deberían informar mejor de los recursos que hay a disposición de la ciudadanía y no tratarlos como a basura».