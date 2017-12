El remolcador Gran Canaria, icono del Puerto

Remolcador Gran Canaria.

Pero una de las sorpresas que tiene preparada la Autoridad Portuaria está en la rotonda de acceso al Muelle Pesquero. En menos de un mes, el remolcador Gran Canaria, un icono de este sector en la Isla, será colocado en la glorieta como homenaje y colofón a la conexión del Puerto con la ciudad. Se trata de un buque de Boluda que se jubiló hace cuatro meses y que ha sido pintado y adecentado para ser exhibido en la nueva rotonda.

Lo que sí ha querido dejar claro Luis Ibarra es que la valla que separa la zona portuaria de la ciudad no se va a quitar, al menos de momento. «No se hará hasta que no haya un soterramiento de la Avenida Marítima porque el uso principal de la misma es para que los peatones no crucen. Se mantendrá como efecto disuasorio para evitar accidentes y complicaciones con el tráfico», comentó el presidente portuario.