El gerente de Limpieza tiene que trabajar aquí los siete días

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, convocó este miércoles a la concejala de Limpieza, Pilar Álvarez, y al gerente del servicio municipal de Limpieza, Agustín Villalba, para exigir el cambio de sus condiciones laborales y reclamarle al alto cargo presencia continuada en la capital grancanaria, en virtud de sus responsabilidades.

Esta decisión altera el acuerdo alcanzado por la edil Álvarez con el gerente, ya que hasta ahora se había autorizado que Villalba trabajara en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de modo presencial, de lunes a jueves, lo que le permitía irse a Cantabria los días restantes, pese a que el viernes sigue siendo laboral.

«Su presencia todos los días de la semana no es necesaria porque él no es técnico», explicó la edil cuando defendió las condiciones laborales del nuevo gerente de Limpieza, «la dirección del servicio puede hacerse con el móvil porque hay trabajo que no puede hacerse en oficinas». E insistió en que el alto cargo municipal «trabaja las veinticuatro horas de los siete días de la semana».

Sin embargo, ahora tendrá que desempeñar ese trabajo en la capital grancanaria. «El gerente va a trabajar de lunes a domingo, como todos los directivos del Ayuntamiento», corrigió el alcalde a su concejala de Limpieza, «aquellos días libres que se coja, serán detraídos de sus vacaciones».

Agustín Villalba Zabala gana un sueldo de unos 60.000 euros al año y los fines de semana se desplazaba su lugar de origen, Torrelavega. Se trata de un municipio cántabro de unos 53.00 habitantes en el que ejercía como jefe de sección de Contratación y Compras.

Las condiciones del gerente de Limpieza eran únicas en el panorama municipal por la flexibilidad de la que disfrutaba su titular para viajar a su lugar de origen.

Esto provocó numerosas críticas de la oposición, la última de ellas el viernes pasado por parte del Partido Popular. En una nota de prensa, el principal grupo de la oposición calificaba como «una auténtica tomadura de pelo y falta de respeto a los ciudadanos la decisión del tripartito (PSOE-Podemos-NC) de justificar la ausencia de jueves a domingo del gerente del servicio de Limpieza, que pactó con la concejala Pilar Álvarez». A la vista de las «sorprendentes e irrespetuosas» declaraciones de la edil, que manifestaba que para dirigir el servicio municipal de Limpieza no hacía falta que el gerente estuvieses físicamente en la ciudad, el PP propuso al tripartito que autorizara al gerente de Limpieza a «dirigir el servicio directamente desde Cantabria, exonerándolo de la obligación de estar en la capital grancanaria de lunes a jueves».