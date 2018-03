Gerente de limpieza, de lunes a jueves

La concejala de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pilar Álvarez, defendió este martes las condiciones laborales que permiten al gerente del servicio trabajar en la capital grancanaria de lunes a jueves e irse a Cantabria los días restantes, pese a que uno de ellos es viernes y sea laboral.

«Su presencia todos los días de la semana no es necesaria porque él no es técnico», explicó la edil, «la dirección del servicio puede hacerse con el móvil porque hay trabajo que no puede hacerse en oficinas». E insistió en que el alto cargo municipal «trabaja las veinticuatro horas de los siete días de la semana».

Álvarez informó de que el sueldo del gerente, Agustín Villalba Zabala, es de unos 60.000 euros al año y reconoció que los fines de semana «se desplaza a su municipio, que es Torrelavega». Se trata de un municipio cántabro de unos 53.000 habitantes en el que Villalba ejerció como jefe de sección de Contratación y Compras.

En enero de este año, en el acto de su toma de posesión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informaba de que «el nuevo representante municipal fue designado tras superar un proceso de selección establecido en la convocatoria realizada en el mes de julio de 2017. La designación de Agustín Villalba se produce de acuerdo con el sistema de libre designación y concluyendo la Junta que es el aspirante que reunía con mayor precisión los requisitos asociados al perfil del gerente según las bases de la convocatoria y la idoneidad para ejercer las funciones relativas a este puesto».

Villalba sustituyó en su puesto a Juan Carlos Domínguez, que dejó el cargo un año después de su nombramiento por cuestiones personales, en torno a mayo del pasado año.