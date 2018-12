El fin de año de día de Vegueta se queda sin barras en las calles

Se trata de una celebración que se viene realizando en las calles del casco histórico el último día de año con barras en la calle. Para este año, las barras no se instalarán y el adelanto del año nuevo se trasladará al interior de una veintena de locales de las calles Obispo Codina, La Pelota y Mendizábal, en horario de 13.00 horas a 19.00 horas. El año pasado, este evento reunió a unas 7.000 personas.

La gerente de Avor, Olga Palacios, explicó que el Consistorio les imponía las mismas condiciones que en las campanadas de verano, solo con música y con un tope de 65 decibelios. «Nos gastamos 5.000 euros en sonido y con esos límites pegabas el oído a las columnas de sonido y no se oía», indicó. Ese nivel de ruido es similar al que genera una lavadora o una batidora. En todo caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 55 decibelios al día.

Desde el Ayuntamiento se aseguró que Avor no ha solicitado permisos para la instalación de barras con motivo del fin de año de día de Vegueta, pero los empresarios aseguraron que «intentamos reducir los conflictos» porque desde el 12 de septiembre están manteniendo reuniones con los técnicos municipales en las que se les ha dejado claro que no se van a permitir las barras. «A principios de diciembre nos reunimos con el alcalde, Augusto Hidalgo, y con la directora general de Actividades y nos dejaron claro que no iban a firmar nada», prosiguió Palacios, «por eso no ha habido petición oficial».

Los empresarios de Vegueta no entienden que el propio Ayuntamiento promocione la celebración de la noche del 31 de diciembre en la zona comercial abierta de Triana, a solo unos metros de Vegueta, con barras en la calle y en horario nocturno. «Nuestra propuesta es de día y permite compaginar el derecho al descanso», dijeron.